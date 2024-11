A excelência e o saber-fazer da Bottega Veneta chega ao mundo da decoração

A Bottega Veneta nasceu em 1966, fundada por Michele Taddei and Renzo Zengiaro, em Vicenza, em Itália. A Flos, uma marca de instalações luminosas, foi fundada em 1960 e 13 anos depois comprou a empresa Arteluce, uma empresa também de candeeiros do designer Gino Sarfatti. É de um candeeiro deste designer que esta colaboração surge. Foi exatamente no ano de fundação da Bottega Veneta, em 1966, que Sarfatti desenhou o Model 600 e, a partir daí, este modelo tornou-se uma peça de design de culto. Esta peça, descontinuada pela marca, aparece esporadicamente no mercado em segunda-mão, mas é rapidamente adquirida pelos fãs de design e de decoração.

O candeeiro desenhado por Sarfatti era revolucionário pela mistura de materiais e pela sua nova mobilidade. Foto: @Flos

O candeeiro desenhado por Sarfatti era revolucionário pela mistura de materiais e pela sua nova mobilidade. O topo em metal assentava numa base de pele mole, cheia com pellets de chumbo, que conferia um aspeto flexível e móvel à peça. Há quem diga que a base seria inspirada em malas ou num cinzeiro pousado num sofá, mas uma coisa é certa, lembra facilmente as primeiras carteiras da Bottega Veneta, também em cabedal mole.

A trama aparece tanto na versão mais plana do Bottega Veneta Intrecciato, como na versão mais inchada e fofa do Intrecciato foulard. Foto: @Bottega Veneta

Nesta versão do Model 600, a marca de moda mantém o design original quase intacto, mas apodera-se da base de cabedal e transforma-a com a sua técnica de tecer com pele de vitela associada à era do atual diretor criativo, Matthieu Blazy. A trama aparece tanto na versão mais plana do Bottega Veneta Intrecciato, como na versão mais inchada e fofa do Intrecciato foulard. A base do candeeiro permanece moldável, possibilitando luz direta ou indireta dependendo do ângulo a que coloca o braço de metal.

A lâmpada, incluída na compra, é um LED, mas mantém o formato de lâmpada da versão dos anos 60 do candeeiro.

Os candeeiros surgem em preto, cinzento, vermelho, verde esmeralda e, claro, o reconhecível verde Bottega Veneta. Foto: @Bottega Veneta

Os candeeiros, disponíveis numa versão mais pequena com 23,3 centímetros de altura e numa versão maior com 32,6 centímetros, surgem em preto, cinzento, vermelho, verde esmeralda e, claro, o reconhecível verde Bottega Veneta. As peças colaborativas que variam entre 1.500 e 4.400 dólares já estão disponíveis para venda no website da Bottega Veneta.