Ata-me. O acessório mais quente deste inverno

Os designers decidiram que o cachecol devia voltar a ganhar protagonismo incluindo-o em vários looks das suas coleções. Em tons contrastantes ou da mesma malha da camisola, ele é para voltar a ser usado da forma clássica à volta do pescoço e com uma ponta para a frente e outra para as costas.



1. Dries Van Noten

Dries Van Noten

2. Kenzo

Kenzo

3. Ami Paris

Ami Paris

4. Kolor

Kolor

5. OAMC

OAMC

6. Cachecol em malha de lã, € 170, Alanui

Alanui

7. Cachecol em malha de lã com franjas, € 290, Acne Studios

Acne Studios

8. Cachecol em malha de lã, € 350, JW Anderson

JW Anderson

9. Cachecol em malha de lã, € 108, Paul Smith

Paul Smith

10. Cachecol em lã de alpaca, € 295, Marni

Marni

11. Cachecol em jacquard de lã, € 390, Gucci

Gucci

12. Cachecol em lã, caxemira e seda, € 413, Tom Ford

Tom Ford

13. Cachecol em malha de lã, € 600, Bottega Veneta

Bottega Veneta

14. Cachecol em lã de alpaca e caxemira, € 690, Burberry

Burberry

15. Cachecol em malha de lã mohair, € 341, Diesel

Diesel