O caminho para a Walk&Talk — Bienal de Artes de 2025 começa este fim de semana

Desde 2011 que o Walk & Talk, uma associação cultural, promove a criação artística no arquipélago dos Açores, respeitando o seu contexto cultural e geográfico. Desde a sua criação já moveram centenas de artistas para a conceção de projetos sustentáveis e fundamentados pela inteligência coletiva da comunidade regional, resultando num circuito de arte pública em constante crescimento, Nos 3 dias deste evento kick-off, entre conversas e palestras, contextualiza- se os assuntos que irão ser tratados na Bienal de Artes do próximo ano com as comunidades locais.

Sexta-feira, dia 15 de novembro, inaugura-se o fim de semana recheado de planos na Aula Magna da Universidade dos Açores, com a Apresentação da Bienal Walk & Talk 2025, pelas 19 horas. A apresentação será liderada pelas curadoras convidadas: Claire Shea vem diretamente de Toronto, no Canadá, Fatima Bintou Rassoul Sy, vem de Dakar, no Senegal e Liliana Coutinho vem do continente, de Lisboa. Serão acompanhadas pelo diretor artístico da Anda&Fala Jesse James, dos Açores. Depois da apresentação, um jantar em partilha com a comunidade e festa aberta a quem aparecer com as sonoridades africanas do DJ set de Jokko Collective dura até à meia noite.

Mas é no sábado que realmente se vai falar e andar. Dia 16, entre as 10h e as 17h, surge a oportunidade de explorar a ilha de um ponto de vista artístico, parando em pontos de onde partiram projetos artísticos da região. A "Excursão aos vários lados da questão" abre o diálogo a todos os que se quiserem juntar com as perguntas "Que identidade é essa que se diz dos Açores?", "Isto é propriedade de quem?" e "Quem é que cuida? Quem é que destrói? Quem é que decide?". A comunidade deve estar incluída no diálogo artístico acerca da arte pública, abrindo horizontes e ouvindo as suas vozes locais – é isso que estas conversas em movimento pretendem promover.

Para fechar o fim de semana, dia 17 de novembro de manhã, entre as 10h e as 13h, a associação instala-se no Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel para uma assembleia. Na "Assembleia da Abundância #2", o consultor Virgílio Varela modera o sonho conjunto do que fazer com o território de São Miguel no âmbito da Bienal Wak & Talk e mais além.

A assembleia e a excursão exigem incrição prévia, enviando um e-mail para info@walktalkazores.org. A Anda&Fala é financiada pelo Governo dos Açores, pela Direção Geral de Artes da República Portuguesa e pela Câmara Municipal de Ponta Delgada.