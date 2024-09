Já é possível comprar Rolex em segunda mão certificados

Comprar o seu Rolex de sonho não é tão fácil quanto ir à loja e pedir o modelo concreto, passar o cartão e levar num saco para casa. Apesar de manufaturarem mais de um milhão de relógios por ano e de existirem 30 milhões de relógios Rolex em circulação, a procura não é satisfeita, resultando em listas de espera que podem durar vários anos. Nesta procura incessante, um relógio usado pode valer até o dobro ou mais do preço de um comprado em loja, tornando a tão amada marca a principal fonte de rendimento de muitos vendedores de relógios em segunda mão.

A Rolex é a principal fonte de rendimento de muitos vendedores de relógios em segunda mão. Foto: Getty Images

Para satisfazer a procura sem ter de aumentar a produção, a Rolex anunciou, em dezembro do ano passado, que teria, em determinadas boutiques, na Suíça, Áustria, Alemanha, França, Dinamarca e Reino Unido, relógios usados certificados e mantidos conforme os parâmetros de qualidade da marca e com dois anos de garantia. Neste processo, ao não introduzir mais relógios no mercado, a marca não corre o risco de desvalorizar as suas peças por pressão dos consumidores. A logística de comprar, reparar e vender relógios usados faz com que as marcas se afastem do mercado em segunda mão, o que faz da Rolex uma pioneira neste ramo, habitualmente dominado por vendedores exteriores não autorizados. Comprando diretamente à marca, o selo de certificação simboliza o estatuto e autenticidade que mais de 100 anos de História retêm.

A Rolex anunciou que teria relógios usados certificados e mantidos conforme os parâmetros de qualidade da marca e com dois anos de garantia. Foto: @Rolex

Em 1905, Hans Wilsdorf fundou uma empresa em Londres especializada em relógios e em 1908 deu-lhe o nome de Rolex. Hans idealizava um relógio utilizado no pulso, mas que tivesse a precisão gabada pelos ingleses. Em 1910, um relógio Rolex foi o primeiro a receber o Certificado Suíço de Precisão Cronométrica e, 4 anos mais tarde, no Reino Unido, recebeu uma classificação A de precisão pelo Kew Observatory, até então uma classificação reservada apenas a cronómetros marinhos. Mais de 100 anos depois, em 2021, estima-se (sem precisão dada a privacidade da marca) que a marca continua em crescimento, atingindo 8,56 mil milhões de dólares em vendas e detendo assim 28,8% do mercado, o equivalente às seguintes cinco maiores marcas, de acordo com um relatório da Morgan Stanley, mencionado pelo The New York Times.

A marca continua em crescimento, atingindo 8,56 mil milhões de dólares em vendas e detendo assim 28,8% do mercado, o equivalente às seguintes cinco maiores marcas. Foto: @Rolex

Quase um ano depois do começo da iniciativa, os relógios vendidos oficialmente completam apenas 1% dos vendidos no mercado de segunda mão, indica a Bloomberg. Equiparando ao mercado automóvel, as marcas há muito que vendem carros usados certificados, mas com um preço associado. Um vendedor não oficial vende os mesmos carros mais baratos e sem garantia. Assim, no mercado relojoeiro, a iniciativa da Rolex resulta, acima de tudo, com novos compradores, pois os colecionadores mais antigos já têm os seus vendedores de confiança a quem compram a um preço mais reduzido.

Todos os relógios usados vêm com uma garantia de dois anos. Foto: @Rolex

Os vendedores e colecionadores de relógios concordam numa coisa: nos próximos cinco anos esta aposta da Rolex vai retirar muitos vendedores mais pequenos do mercado e todos serão obrigados a diversificar a sua coleção, não podendo contar com a Rolex para ser o seu ganha pão.