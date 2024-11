Sotheby's organiza o leilão mais rentável da última década

Na cidade de Genebra, a Sotheby´s organizou no último fim-de-semana o leilão Treasures of Time (Tesouros do Tempo) e a venda bianual de Important Watches (Relógios Importantes). Os dois momentos juntos renderam cerca de 22,9 milhões de dólares, o valor mais alto para a casa de leilões nos últimos 10 anos. O catálogo apresentava dezenas de relógios raros e de diferentes épocas, do século XIX ao ano passado.

Patek Philippe, Cartier e Rolex eram três das 20 marcas à venda, mas foram estas as mais faladas do fim-de-semana por terem quebrado quatro recordes do mundo nos preços de cada modelo vendido.

O primeiro recorde está associado a um Patek Philippe Ref.1563, produzido em 1947. Foto: @Sotheby´s

O primeiro recorde está associado a um Patek Philippe produzido em 1947. Ao ser comprado por cerca de 3,82 milhões de dólares tornou-se a versão mais cara do modelo alguma vez vendida. A Sotheby´s descreve o relógio como "o epítome da raridade". O visor de fundo claro de 35 milímetros redondo da peça, com segundos fracionados, é feito em ouro amarelo de 18 quilates e assenta numa bracelete de pele com o fecho no mesmo ouro. Na parte de trás do relógio é visível uma gravação do nome L. Estée escrito à mão e as iniciais S.G.H numa escrita mais rígida. A história da gravação não foi revelada, mas o mistério não parece ter desvalorizado a peça.

Na parte de trás do relógio é visível uma gravação do nome L. Estée escrito à mão e as iniciais S.G.H numa escrita mais rígida. Foto: @Sotheby´s

Ainda da mesma marca e feito em 1954, o Third Series, da mesma marca, bate o recorde deste modelo com um visor preto ao ser vendido por 2,59 milhões de dólares. O relógio de pulso cronógrafo exibe no seu mostrador o calendário em ouro e as fases da lua. O mostrador e bracelete são idênticos ao modelo referido anteriormente, com caixa em ouro amarelo e bracelete em pele.

O Patek Philippe Ref. 2499 Third Series bate o recorde deste modelo com um visor preto ao ser vendido por 2,59 milhões de dólares. Foto: @Sotheby´s

O terceiro relógio recordista ficou assinalado como ter excedido as estimativas do preço em quase o triplo do extremo mais alto, além de ter sido o Cartier deste modelo mais caro até hoje. O Cartier Tank Oblique de caixa retangular oblíqua de ouro e bracelete em pele preta data de cerca de 1970 e estimava-se ser vendido entre as marcas de 34 e 68 mil dólares. Foi vendido por mais de 190 mil dólares.

O Cartier Tank Oblique de caixa retangular oblíqua de ouro e bracelete em pele preta. Foto: @Sotheby´s

Apesar de ter sido feito na mesma era que o anterior, o Rolex Coin Watch 50 Pesos contém uma moeda que data algures entre 1821 e 1947. Em 1971, a Rolex fabricou uma edição limitada de 10 relógios para comemorar os 50 anos da moeda Centario e o 150º aniversário do Tratado de Córdova que libertou o México da governação espanhola. A caixa de 39 milímetros aparenta ser uma moeda, mas abre-se a partir de um botão escondido na bracelete para expor um mostrador com quase metade do tamanho. À volta da caixa está inscrito "Libertad- Independencia". Este relógio foi vendido por 95,750 dólares.

O Rolex Coin Watch 50 Pesos contém uma moeda que data algures entre 1821 e 1947. Foto: @Sotheby´s

A caixa de 39 milímetros aparenta ser uma moeda, mas abre-se a partir de um botão escondido na bracelete para expor um mostrador com quase metade do tamanho. Foto: @Sotheby´s

Os valores bateram recordes, mas o que espantou foi também a demografia que desembolsou e lutou por cada lote. 62% dos compradores tinham menos de 50 anos e 32% tinham menos de 40 anos, assegurando a leiloeira que os leilões de relógios de luxo ainda têm muitos compradores prontos para disputar cada peça.