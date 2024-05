Patek Philippe raro de Stallone vai a leilão

Talvez não saiba, mas Sylvester Stallone é um ávido colecionador de relógios há mais de 30 anos. E agora, por razões que só ele saberá, o ator decidiu leiloar 11 peças horológicas da sua colecção pessoal, incluindo um raríssimo Patek Philippe Grandmaster Chime 6300, pelo qual a leiloeira Sotheby’s espera obter qualquer coisa entre 2,5 e 5 milhões de dólares. Para além de ter um ilustre dono e de nunca ter sido usado, é um relógio mecânico, fabricado em ouro branco, com mostrador reversível, 20 complicações e 108 joias. Foi comprado pelo ator em 2021 e personalizado para ele pelo que o feliz contemplado que consiga arrematá-lo levará para casa uma verdadeira peça de coleção.

A caixa do relógio de Stallone, com diversos acessórios e o seu nome gravado Foto: DR

De acordo com a Sotheby’s, Stallone nunca usou este relógio, que continua selado na sua embalagem original. O Grandmaster Chime 6300 é um dos relógios mais exclusivos, complicados e desejáveis da Patek Philippe, mas tão ou mais interessante é ver o que uma pessoa famosa recebe quando encomenda um relógio de luxo. No caso, este espécime vem acompanhado de uma igualmente glamourosa caixa de apresentação, com o nome de Stallone gravado. O nome do ator também aparece no certificado de origem, comprovando-o como comprador original, bem como no manual de instruções. A caixa inclui ainda um estojo de viagem para o relógio, botões de punho, uma pen USB, um alfinete de ajuste, uma etiqueta pendente (também com o nome de Stallone), um iPad da Apple com carregador e estojo em pele da Patek Philippe, earpods, e uma nota pessoal assinada por Sly – a alcunha de Sylvester Stallone.

Para além desta maravilha, o ator vai também leiloar outros 10 relógios: dois Patek Philippe Nautilus, três Panerai Luminor Submersible, um Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon, um Rolex com a sua alcunha gravada na parte de trás, um Cartier Pasha Seatimer com o seu nome gravado, um Panerai Luminor Regatta, e um Piaget Polo Grande. Excluindo a estrela da companhia, a Sotheby’s espera vender este lote por, no mínimo, qualquer coisa entre 482 e os 964 mil dólares.