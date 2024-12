Vacheron Constantin aposta na Arte e traz exposição a Lisboa

David Reis Pinto foi o artista escolhido pela Vacheron Constantin para apresentar, em Portugal, uma obra que refletisse a sua perceção do tempo e da passagem do tempo. Para concretizar o projeto, colaborou com dois jovens arquitetos, Miguel Sousa e João Carvalho, do Ambits Studio, num trabalho que contou com a curadoria do Coletivo 284.

O resultado de quase um ano de trabalho pode agora ser admirado na boutique da Vacheron Constantin na Avenida da Liberdade, em Lisboa, onde permanecerá exposto até ao início do próximo ano.

A peça é uma escultura de dimensões generosas, concebida em duas tonalidades de azul, ideal para ser apreciada a 360 graus. Foto: DR

A peça é uma escultura de dimensões generosas, concebida em duas tonalidades de azul, ideal para ser apreciada a 360 graus. Vista de frente, de baixo (através de um espelho) ou de outros ângulos, configura perspetivas distintas e fascinantes. Composta por discos sobrepostos em camadas, a obra reflete igualmente a tridimensionalidade dos próprios relógios, com as suas peças e engrenagens em constante movimento.

David Reis Pinto descreve desta forma a materialização da Consciência do Tempo – o nome dado à escultura: "É a soma dos momentos da nossa viagem, a compreensão das diversas experiências que temos na vida, a montagem de vários níveis de emoções. Estas são representadas pelas sucessivas camadas da peça principal que criámos."

Além da peça central, estão também expostas quatro obras complementares, interligadas entre si e que exploram outras perspetivas desta reflexão sobre o tempo. São interpretações que incluem abordagens geométricas, cósmicas ou pessoais, tendo sido igualmente fundamentais para o resultado final da escultura principal.

Desde os primórdios da relojoaria que existe uma ligação intrínseca às mais variadas expressões artísticas, numa busca incessante por decoração e perfeição. A Vacheron Constantin – enquanto mais antiga manufatura relojoeira em produção contínua – mantém vivo esse legado na atualidade, sendo que muitos dos seus modelos mais artísticos mereciam, sem dúvida, estar expostos numa galeria.