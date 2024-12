Joias e relógios a dois: os presentes de Natal mais especiais que adorávamos receber

Van Cleef & Arpels

A Van Cleef & Arpels está em alta, e a Alhambra é, provavelmente, a sua coleção mais icónica. Inspirada nos palácios mouros de Granada, foi nesta coleção que o namorado de Taylor Swift encontrou escolhido o novíssimo relógio secreto Sweet Alhambra, em ouro e ágata. Chamado "secreto" porque o muitos dos presentes que ofereceu à cantora pelos seus 35 anos. Felizmente, não consta que tenha mostrador está oculto na pulseira.

Já as tradicionais pregadeiras da maison, como esta Lucky Summer Boat, continuam a conquistar fãs e a alimentar verdadeiras batalhas em leilões. Com um toque divertido, esta peça é o complemento perfeito para o relógio — numa lapela masculina.

Van Cleef & Arpels Foto: DR

Cartier: The Tortue e Tank Mini

Os relógios pequenos estão na moda, e a Cartier acertou em cheio com a miniaturização do Tank. A única grande diferença em relação ao modelo maior é o mostrador, ligeiramente simplificado, por causa do tamanho.

Cartier: Tank Mini Foto: DR

Já o Tortue Monopusher é uma reinterpretação de um dos modelos mais populares dos anos 20. Este relógio, que só perde em antiguidade para o Santos, surge agora ainda mais proporcional e elegante, em linha com o sofisticado cronógrafo monopusher.

Cartier: The Tortue Foto: DR

Montblanc: personagens com história

Um presente com história tem outro significado, e a Montblanc sabe-o bem. A sua icónica coleção Meisterstück celebra 100 anos e teve edições especiais dedicadas a Jane Austen e ao Grande Gatsby.

Montblanc Great Gatsby Foto: DR

A Writers Edition Homage to Jane Austen está repleta de detalhes que homenageiam a autora, o seu universo literário e personagens icónicas. Enquanto a Great Characters Homage to The Great Gatsby faz história ao ser a primeira caneta inspirada numa personagem ficcional — o célebre Gatsby, criado por F. Scott Fitzgerald em 1925, contemporâneo das primeiras Meisterstück.

Montblanc Jane Austen Foto: DR

Buccellati Opera

Para os apreciadores de joalharia italiana, a linha Opera Tulle da Buccellati é uma escolha perfeita e que tão bem reflete o ADN da marca milanesa, fundada logo após a Primeira Guerra Mundial ao lado do Teatro La Scalla. A Buccellati continua a ser uma referência em técnicas ancestrais e manuais de joalharia, como tão bem nos mostram este sautoir em ouro amarelo e botões de punho com esmalte azul.

Buccellati - Botões de punho Foto: DR

Buccellati - Sautoir Jaune Foto: DR

Arctic Blue

É difícil resistir ao encanto glacial destes dois relógios. O Rolex 1908 combina elegância e sofisticação, com a sua caixa em platina e o mostrador "grãos de arroz" em azul gelo. A Rolex é mais conhecida por relógios de aparência (e apetência) desportiva, como os Daytona e Submariner, mas com esta coleção 1908 ganhou uma nova dimensão. Para quem prefere o toque desportivo, o BR 05 Skeleton Arctic Blue da Bell & Ross impressiona com a transparência do movimento e os reflexos luminosos que permite no mostrador do mostrador.

Rolex Arctic Blue Foto: DR

Leitão & Irmão: boa sorte

E que tal começar o ano com uma pulseira de boa sorte no pulso? A Leitão & Irmão, joalheiros do Rei e reis dos joalheiros portugueses, continua a oferecer peças feitas à mão, ainda e sempre no seu atelier em Lisboa. Entre os modelos disponíveis estão a Andorinha, o Olho Turco, a Ferradura ou o Trevo. Simples, porventura as mais simples da casa, mas perfeitos para quem procura elegância e significado.

Leitão & Irmão Foto: DR

Nomos e Luis Morais: um toque de cor

A alemã Nomos celebra 175 anos de relojoaria em Glashütte com o modelo Tangente 38 date, disponível em 31 cores vibrantes e emotivas. Com 38 mm de diâmetro e calibre automático, este relógio é versátil, moderno e absolutamente unissexo.

Nomos e Luis Morais Foto: DR

Para complementar, as pulseiras coloridas de Luis Morais, como esta Pulseira em ouro amarelo e pedras preciosas. O designer brasileiro radicado nos EUA traz sempre um toque de luxo descontraído e divertido.