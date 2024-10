A homenagem da Jaeger LeCoultre à Veneza de Monet

Veneza é dos sítios mais especiais da Terra e há séculos que encanta todos quantos põem os olhos nas suas pontes e canais, nas suas praças e edifícios, nas suas gôndolas. Ao longo dos tempos, inúmeros artistas têm imortalizado as paisagens venezianas. Canaletto, J.M.W. Turner, Francesco Guardi, John Singer Sargent e, claro, Claude Monet, que se encantou com os cenários aquáticos da cidade. Agora, cortesia da marca relojoeira Jaeger LeCoultre, os apaixonados por Veneza e por Monet poderão ter sempre consigo um pedaço dos dois. A marca apresentou, recentemente, a sua coleção Reverso Tribute Enamel Venice Series que homenageia a cidade e o artista. Ao todo são três relógios Reverso cada um com uma réplica, pintada à mão, em esmalte, pelos artesão da Jaeger LeCoultre, de uma de três paisagens venezianas pintadas por Monet: San Giorgio Maggiore ao Anoitecer, o Grande Canal e o Palácio Ducal.

Reverso San Giorgio Maggiore ao Anoitecer – a visão desta ilha, diante da Praça de São Marcos, captivou Monet Foto: DR

Originalmente criado para proteger os relógios dos jogadores de polo nos anos 1930, o engenhoso design, com as suas linhas geométricas art déco, permite que a caixa do relógio seja puxada e virada. Isto cria um espaço — neste caso, de ouro branco — que pode ser decorado com uma lembrança pessoal, como um brasão, um rosto de uma pessoa amada ou, como neste caso, uma obra de arte. A equipa de esmaltadores da Jaeger-LeCoultre costuma replicar regularmente temas próximos aos corações dos proprietários na parte de trás dos seus Reversos.

Reverso Palácio Ducal – Monet pintou este quadro numa gôndola, às oito da manhã Foto: DR

Pintadas no final da sua carreira, as obras da série Veneza de Monet retratam a arquitetura e a luz excepcional da cidade, que cativaram imediatamente o artista quando ele e a sua mulher chegaram a Veneza no outono de 1908. Monet declarou-a "demasiado bonita para ser pintada" e, no entanto, começou logo a trabalhar, escolhendo uma dúzia de locais e pintando-os repetidamente em diferentes momentos do dia, para capturar as mudanças de luz. Foi um período prolífico: durante sua estadia de 10 semanas, Monet pintou 37 imagens.

Reverso Grande Canal – este trabalho de esmaltagem demorou quase 70 horas Foto: DR

Os artesãos da Jaeger LeCoultre deparam-se com diversas dificuldades para levarem a cabo este projeto. A primeira foi reproduzir obras que mediam mais de 65 x 92 cm numa superfície de 25 x 20 mm. Para além da façanha de miniaturização, os esmaltadores também tiveram de criar uma ilusão do impasto (o efeito texturizado da tinta mais espessa que o artista aplicava quando terminava as telas) e recriar a qualidade etérea dos originais, com seus efeitos fugazes de luz e atmosfera. Foram necessárias 14 camadas de esmalte para alcançar a intensidade e profundidade de cor desejadas – três camadas de base, quatro camadas de pintura e sete camadas de fondant translúcido, com até 15 cozeduras separadas a uma temperatura de até 800 °C.

O mostrador do Reverso Grande Canal amplifica o efeito visual das ondas Foto: DR

Esta empreitada da Jaeger LeCoultre foi motivada pela sua participação da Bienal Homo Faber. Realizada em Veneza e organizada pela Fundação Michelangelo para a Criatividade e o Artesanato, a Bienal decorreu durante o mês de setembro e teve, como sempre, o objetivo de celebrar o artesanato, destacando o trabalho de artesãos mestres e talentos emergentes de todo o mundo, mostrando a habilidade, criatividade e dedicação envolvidas na criação de objetos feitos à mão.

Esta coleção tem uma edição limitada de 10 peças para cada relógio Foto: DR

Apresentada numa edição limitada de 10 peças cada, a série Reverso Tribute Enamel Venice Series é uma homenagem à cidade que hospeda a Bienal Homo Faber, unindo a alta relojoaria e as artes decorativas do guilhochê, da esmaltação e da pintura em miniatura. Os relógios têm caixas em ouro branco de 18 quilates, movimentos mecânicos manuais, reserva de marcha de 42 horas, e braceletes em pele de crocodilo. O relógio San Giorgio Maggiore tem um mostrador em guilhochê em espinha de peixe, o Grande Canal, em guilhochê ondulado, e o Palácio Ducal, guilhochê losangular. Custam 100 mil euros cada.