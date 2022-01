Este relógio é o acessório mais caro de sempre do cinema

Por norma, qualquer objeto utilizado no cenário de um filme ou série de sucesso torna-se algo valioso, ainda para mais se for antigo. Foi exatamente isso que a empresa Jewellerybox descobriu quando criou uma lista dos acessórios de cinema mais caros de sempre.

Rolex Daytona de Paul Newman Foto: Getty Images

De todos os objetos, o Rolex Daytona que o ator Paul Newman usou nas filmagens de 500 Milhas (1969) continua a ser a peça mais cara vendida em leilão, arrecadando cerca de 15 milhões de euros em 2017, um valor muito acima do estimado. O que torna este relógio tão apetitoso aos olhos dos colecionadores é um pequeno detalhe. O Rolex não foi um acessório preparado propositadamente para as filmagens, mas sim um presente que a mulher de Newman, Joanne Woordward, lhe ofereceu. A frase gravada no verso – drive carefully me – era uma espécie de amuleto da sorte para as cenas de corrida do ator.

Rolex Daytona de Paul Newman Foto: phillipswatches

Os lugares seguintes são ocupados por acessórios igualmente famosos. Se pensou no icónico vestido branco que Marilyn Monroe vestiu em O Pecado Mora ao Lado (1955), o seu palpite está correto. Estima-se que valha perto de 4 milhões de euros. Em terceiro está também um vestido, este usado por Audrey Hepburn no filme My Fair Lady, leiloado por 3,25 milhões de euros.

Marilyn Monroe e Tom Ewell no filme 'O Pecado Mora ao Lado (1955) Foto: IMDB

"Quando se olha para a lista dos dez acessórios de filme mais caros vendidos em leilão, é difícil não reparar em quem os usou", afirmou Daena Borrowman, diretora de marketing da Jewellerybox, citada pelo site da revista GQ alemã.