O urso e o sapo, ou como a Oris dá outra cor ao pulso

A Oris "nasceu para ser independente" como gostam de dizer para os lados de Hölstein, e a verdade é que 119 anos depois assim continuam. Uma situação que lhes permite apresentar modelos com uma liberdade ímpar na relojoaria suíça, sem os constrangimentos próprios dos grandes grupos quando já existem tão poucas marcas verdadeiramente autónomas. E é assim que chegamos a dois relógios bem fora da caixa…

Comecemos pela Hölstein Edition, que acabou de ser apresentada. A Oris nasceu em junho e todos os anos celebra a data com uma edição especial, limitada sempre a 250 exemplares. Em 2023 a escolha recaiu pela primeira vez no modelo Aquis e por isso tornou-se um bocadinho mais especial, uma vez que o relógio de mergulho é, também, o bestseller. O Oris chama evidentemente a atenção pelo roxo profundo, quase hipnótico do mostrador, mas depois há um par de pormenores interessantes, como o facto de não apresentar data, o que lhe dá um look mais purista. Ambos, cor roxo profundo e no date, são resultado de vários pedidos feitos pela comunidade de fãs da marca, e o cliente, como se vê, tinha razão…

O modelo Aquis com um mostrador roxo tornou-se um best seller. Foto: Oris

Do outro lado do relógio, no fundo da caixa, somos surpreendidos pela imagem do símbolo da Oris, o Bear, a mergulhar com o seu equipamento. É divertido e faz sorrir e é esse, basicamente, o único motivo para estar ali.

Na parte de trás do relógio podemos ver o simbolo da marca, o "Bear". Foto: Oris

O ProPilot X Kermit Edition é um exemplo ainda melhor de como a Oris usa a sua independência para criar modelos tão singulares. Porque se o Hölstein Edition é dirigido, por definição, a uma pequena comunidade, este Kermitt Edition, ou Edição Cocas, é para toda a gente que queira acrescentar um pouco de cor à sua vida. Aqui, além do mostrador cheio de "verde Cocas", o relógio mostra a cara do sapo dos Marretas a sorrir à janela da data. No primeiro dia do mês. Contam-nos que é um lembrete para sorrir de volta e nos sentirmos melhor. Está bem visto, e por isso desejaríamos até que a janela fosse um pouco maior – uma Grand Date −, para aumentar esse efeito.

Uma edição especial com o icónico sapo dos "Marretas" no motrador. Foto: Oris

É engraçado pensar ainda que escolheram a ProPilot, uma coleção ultraprofissional, para lançar este modelo que, mecanicamente, também não é brincadeira nenhuma. À semelhança do Aquis Hölstein Edition apresenta o calibre 400, um movimento desenvolvido in house que oferece uma reserva de marcha medida em dias (cinco) e não em horas. Mais uma fiabilidade tal que estenderam a garantia nos modelos com este calibre para 10 anos! Esse será também o intervalo necessário entre revisões. São valores únicos em todo o mundo da relojoaria e por isso é importante que o leia agora, uma vez que depois de comprar vai ser difícil tirar os olhos daqueles mostradores cheios de verde fúcsia ou roxo profundo.