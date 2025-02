O tributo da Swatch ao Omega que foi à Lua

Um astronauta precisa de um relógio. É uma ferramenta essencial para o seu trabalho. Mas não pode ser um relógio qualquer – tem que ser fiável, preciso, fácil de ler e fácil de utilizar para as suas missões espaciais. E tem de aguentar as duras e muito específicas condições do espaço. Assim, ao abrigo do desenvolvimento do programa espacial americano a NASA foi obrigada a lançar um concurso formal aos fabricantes de relógios. A lista de exigências era, como se pode imaginar, enorme, e o relógio em questão tinha de ser um modelo de série, já disponível para compra – não havia tempo a perder. Três marcas submeteram três relógios e em 1965, faz dia 1 de março precisamente 60 anos, e apenas um se qualificou para ser o relógio dos astronautas norte-americanos: o Omega Speedmaster. A Swatch decidiu homenagear esta data lançando o MoonSwatch 1965, que celebra a conquista histórica da escolha do Speedmaster para todas as missões tripuladas e atividades extraveiculares da agência espacial.

O Moonswatch 1965 celebra o Moonwatch da Omega apresentando todas as caraterísticas visuais do Speedmaster de há 60 anos

Alta temperatura, baixa temperatura, vácuo, humidade, corrosão, resistência ao impacto, aceleração, baixa pressão, alta pressão, vibração, som – eis os 11 testes sucessivos a que a NASA, seguindo critérios rigorosos especialmente concebidos para a ocasião pela Agência Espacial Americana, submeteu os três relógios a concurso. Os responsáveis pelos testes recomendaram o Omega Speedmaster pela sua "precisão superior, fiabilidade, legibilidade e facilidade de utilização" em relação aos outros modelos. A qualificação de voo atribuída ao Omega tornou-se rapidamente uma realidade. Três meses após os testes e durante a missão Gemini IV, a 3 de junho, Ed White aventurou-se mais de 20 minutos fora da nave espacial com o Omega Speedmaster no pulso.

A Swatch criou um estojo muito especial para guardar este relógio comemorativo

O MoonSwatch 1965 celebra o Moonwatch da Omega apresentando todas as caraterísticas visuais do Speedmaster de há 60 anos. Tem o logótipo da Omega utilizado na altura (também presente na bracelete e na coroa), os ponteiros e o tipo de letra das inscrições remetem para o estilo do relógio original, conferindo à sua versão moderna um toque vintage. Além disso, este relógio da Swatch apresenta a sua declaração de missão no fundo da caixa e os logótipos OMEGA X SWATCH no mostrador e na coroa. Uma bracelete de velcro cinzenta, adequada para fatos espaciais, completa o estilo astronauta chique e apresenta um pesponto contrastante que combina com a cor da caixa e da bracelete.

Detalhe da bracelete e do mostrador do MoonSwatch

As principais caraterísticas do Omega Speedmaster Moonwatch original ainda estão presentes: a caixa assimétrica, a famosa escala taquimétrica com ponto sobre noventa e os distintos contadores Speedmaster. Como todos os modelos Bioceramic MoonSwatch, este novo relógio tem uma função de cronógrafo. O 1965 é uma edição não limitada e, tal como todos os relógios da colaboração OMEGA X SWATCH, é fabricado com o material Bioceramic patenteado pela Swatch – uma mistura única de dois terços de cerâmica e um terço de materiais de origem biológica derivados do óleo de rícino.

Detalhe da parte traseira da caixa do relógio

Este novo modelo está disponível a partir de 1 de março, apenas em lojas Swatch selecionadas em todo o mundo. Em Portugal, pode ser adquirido nas lojas Swatch Colombo e Swatch Norteshopping, e custa 275 euros.