Os melhores ténis de sempre (até aos próximos)

Asics Gel-Cumulus 25

Reforçando uma tendência plenamente assumida apenas nos últimos anos, a Asics continua a inovar nalguns dos seus modelos mais icónicos, muitas vezes mudando quase tudo, como mais uma vez aconteceu com a mais recente geração dos Gel-Cumulus, uns dos ténis de corrida de maior sucesso. As mudanças desta versão, a número 25, são bem notórias quando comparadas com as anteriores, nomeadamente ao nível da entressola, agora mais alta em cerca de 4 milímetros, mas mantendo-se o mesmo drop (a diferença de altura entre o calcanhar e a ponta do pé) de 8 milímetros e conseguindo-se, ainda assim, um sapato com apenas 251 e 223 gramas, respetivamente na versão masculina e feminina. Ou seja, conseguiu-se algo cada vez mais importante na corrida: diminuir, em cerca de 30 gramas, o peso da versão anterior, o que também implicou uma alteração no design, agora bem mais arrojado, tal como já acontecera recentemente com outro modelo vencedor da marca japonesa - os GEL-Nimbus.

Asics Gel-Cumulus 25, PVP €160. Foto: Asics

Isto foi conseguido devido à espuma inserida na meia sola, a nova FlyteFoam Blast+, que além de ser mais responsiva é também mais leve. E tal como nos Nimbus 25, foi também incorporada uma cápsula de Pure Gel, para tornar a corrida mais leve, menos esforçada e bastante amortecida até em ritmos rápidos. Já na sola foi de novo usado o composto de borracha de alta resistência mais avançado da ASICS, o AHAR+, de modo a garantir não só durabilidade como uma tração ótima em todas as condições, como tivemos aliás oportunidade de testar durante alguns treinos debaixo de chuva. Não se pode pedir mais de umas sapatilhas de corrida.

Merrel MTL Skyfire 2

Do alto do estatuto de marca líder mundial em calçado outdoor, a Merrel tem apostado bastante nos últimos anos no segmento da corrida em trilhos, que continua em crescendo, assumindo-se cada vez mais como um dos principais players do mercado. Um dos maiores exemplos disso foi a criação do Merrell Test Lab (MTL), a incubadora da Merrell para desenvolvimento de produtos de alta qualidade, criados, testados e validados em parceria com atletas patrocinados pela marca americana, de modo a estarem de acordo com as expectativas de desempenho de elite. Como é o caso destes MTL Skyfire 2, os ténis de corrida em trilhos mais leves e rápidos que a Merrell já fez, com apenas 195 gramas de peso na versão masculina e 165 na feminina. Já se percebeu portanto que se trata de um modelo para atletas ágeis, leves e rápidos, tal como estas sapatilhas também se apresentam ao mercado.

Merrel MTL Skyfire 2, PVP €169,90. Foto: Merrel

Uma das principais novidades é a placa BZM, concebida para suportar agilidade e velocidade, fornecendo, ao mesmo tempo, proteção sob os pés. Esta placa fica situada entre duas camadas de FloatPro Foam, a espuma de entressola da Merrell mais responsiva, enquanto a sola, em Vibram MegaGrip, minimiza o peso e maximiza a tração, mesmo nos terrenos mais técnicos e especialmente a subir. Todo este minimalismo traz, no entanto, um senão, que transforma estes Skyfire 2 num modelo com pouca proteção e amortecimento, sendo por isso indicados para terrenos mais suaves ou distâncias mais curtas (até 25 km), campeonato onde têm tudo para se tornarem uns verdadeiros vencedores.

Fresh Foam X Hierro v7

O modelo de corrida em trilho mais popular da New Balance foi bastante melhorado na sua mais recente geração, mas apesar da clara evolução em quase todos os parâmetros, ainda há um em que fica a perder para a concorrência, o da durabilidade. De facto, não se compreende como umas sapatilhas à partida concebidas para serem usadas em terrenos acidentados, comecem a apresentar sinais de desgaste, ao nível do têxtil da parte superior, apenas só com uma semana de uso. É certo que os trilhos dos Açores, onde foram testadas em vários tipos de terreno, durante quase uma semana, são exigentes, mas nem isso serve de justificação. Mas adiante, que as vantagens ainda superam – e muito – este único inconveniente, ainda assim bastante importante na hora de gastar dinheiro nuns ténis.

Fresh Foam X Hierro v7, PVP €112. Foto: New Balance

Inicialmente apresentados como uma versão "todo-o-terreno da melhor tecnologia de corrida" da New Balance, é isso mesmo que os Hierro V7 são, muito mais que qualquer um das suas gerações anteriores. Com apenas 301 gramas na versão masculina e 235 na feminina, apresentam-se cerca de 30 gramas mais leves que os V6, sem isso afetar o conforto proporcionado pela sola intermédia de Fresh Foam X, uma tecnologia de amortecimento exclusiva da marca americana, tornando-os perfeitos tanto para uma descontraída caminhada familiar pela floresta como para uma ultra-maratona de montanha nos terrenos mais acidentados. Tanto num caso como noutro, a sensação de conforto, estabilidade e aderência é a mesma. Para isso também muito contribui a sola exterior em Vibram Megagrip, com tração multidirecional em quase todos os terrenos e pitons mais espaçados para evitar a acumulação e lama. Não fosse a questão já referida em cima e estaríamos perante uns sapatos perfeitos para a prática de trail running.

Saucony Xodus Ultra 2

Quem já percorreu ultra-maratonas em trilhos sabem bem que é nos pequenos detalhes que está diferença. Com acumular das dezenas (e por vezes centenas) de quilómetros tudo se pode tornar um problema e esta segunda geração do modelo da Saucony para longas distâncias parece ter isso em consideração, com pormenores como a malha mais leve e respirável, mas com algumas perfurações para ajudar o ar a circular e deste modo baixar a temperatura do pé enquanto se corre. A língua é composta por uma membrana elástica para tentar manter os detritos de fora, os atacadores contam com duas ilhós extra para dar ainda mais estabilidade ao pé e a parte da frente conta com uma tira em borracha para proteger os dedos dos habituais embates com troncos, rochas ou raízes.

Saucony Xodus Ultra 2, PVP €165. Foto: Saucony

Claro que nada disso contaria se os Xodus Ultra 2 não fornecessem um amortecimento máximo, aumentando o conforto e a estabilidade, mas também o retorno de energia, permitindo assim a firmeza necessária para enfrentar os terrenos mais técnicos e desafiadores ao longo de quilómetros e mais quilómetros. Isto é conseguido devido à tecnologia PWRRUN +, a espuma de sola e entressola mais leve do mercado, exclusiva desta marca americana. Além do decréscimo do peso (272 gramas no modelo masculino e 241 para o feminino), uma das principais melhorias, em comparação com a versão anterior, é mesmo a aderência, que desde sempre tem sido o calcanhar de Aquiles da marca americana, com a sola em três peças e pitons de 4,5 milímetros a proporcionar uma corrida sempre firme, tanto em rocha molhada, como em lama ou até em neve, como tivemos oportunidade de testar recentemente nalguns trilhos na Noruega. E mesmo em terrenos altamente técnicos passou o teste com distinção, como aconteceu na Serra da Estrela, neste caso já em registo de competição, na última edição do Estrela Grande Trail.