Louis Vuitton apresenta coleção com Pharrell Williams e NIGO

A nova campanha da Louis Vuitton Homem Outono/Inverno 2025, concebida por Pharrell Williams e NIGO, surge como uma ode à amizade criativa e à reinvenção cultural. Mais do que uma sequência de imagens, este trabalho celebra o poder da colaboração – o conceito de Phriendship, onde duas vozes distintas se unem para criar algo inesperado e potente.

A nova campanha da Louis Vuitton Homem Outono/Inverno 2025, concebida por Pharrell Williams e NIGO. Foto: Harley Weir / ©Louis Vuitton

Escolhendo o Site of Reversible Destiny no Parque Yoro – um terreno escultórico japonês concebido para redefinir a forma como o corpo habita o espaço –, a campanha insere a moda num contexto que exige movimento, experiência tátil e mental. A topografia e a cor deste lugar articulam-se com os padrões das peças, gerando um diálogo entre o design vanguardista e as emoções instigadas pela natureza.

Esta coleção revisita o dandismo europeu, o streetwear americano e o saber ancestral japonês. Evocou-se a precisão dos bordados orientais (como shibori e motivos florais), com a liberdade do denim largo e bombers – esta fusão assume-se num footwear que ecoa o movimento artístico globalizado. As silhuetas que cruzam o formal e o informal guardam a marca de uma história compartilhada, desde o lançamento da Billionaire Boys Club até aos dias de hoje.

A campanha insere a moda num contexto que exige movimento, experiência tátil e mental. Foto: Harley Weir / ©Louis Vuitton

A química entre Pharrell e NIGO está presente nos detalhes: discretos avisos de amizade, arte gráfica sutil e reinterpretações do icónico monograma LV. O duo – que começou nos anos 2000 com projectos como Ice Cream – reaviva hoje essa energia criativa, transmitindo cumplicidade e herança. A união torna-se manifesto: a moda é partilha, é história, é confiança em crescer em conjunto.