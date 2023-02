Os melhores looks dos Grammy 2023

Foto: Getty Images 1 de 10 / Pharrell Whilliams, o veterano da entrega de prémios Grammy vestiu um look da Ernest W Baker.

Foto: Getty Images 2 de 10 / Steve Lacy optou pela silhueta clássica com um smoking Saint Laurent.

Foto: Getty Images 3 de 10 / Nile Rodgers tornou a passadeira mais colorida com um fato Dior Homme e acessórios Chanel.

Foto: Getty Images 4 de 10 / Machine Gun Kelly brilhou com um fato metalizado da nova coleção de inverno de Dolce & Gabbana.

Foto: Getty Images 5 de 10 / Harry Styles manteve-se fiel a si próprio com um fato inspirado nos losangos do arlequim criado por Egonlab em colaboração com a Swarovski.

Foto: Getty Images 6 de 10 / Saint JHN revisitou a silhueta clássica com um fato trespassado da Maison Margiela.

Foto: Getty Images 7 de 10 / Trevor Noah, o apresentador da cerimónia, passou pela passadeira com um smoking Gucci.

Foto: Getty Images 8 de 10 / Questlove apostou na marca Zegna com um casaco estampado que contrastava com as escolhas essenciais da camisa e calças pretas.

Foto: Getty Images 9 de 10 / Gus Kenworthy mostrou como uma jardineiras também podem ir aos Grammy, com um look Prada.