Levi's X McLaren. Mais uma coleção

Quando se pensa em moda e automobilismo, a Levi’s e a McLaren Racing podem não ser as primeiras combinações que vêm à mente. No entanto, esta parceria não só surpreende, como também entusiasma. A nova coleção, lançada oficialmente, reflete o compromisso de ambas as marcas em manter as suas raízes, ao mesmo tempo que exploram novas direções.

A Levi’s é uma marca com um legado notável na moda. Com raízes que remontam ao século XIX, a marca é reconhecida pela sua capacidade de inovação dentro de um estilo clássico. Por sua vez, a McLaren Racing, sinónimo de velocidade e precisão, mantém-se fiel à sua história de sucesso nas pistas, mas continua a evoluir com o tempo. A coleção Levi’s x McLaren Racing resulta desta fusão perfeita, captando o dinamismo das corridas e a intemporalidade do denim.

A coleção é composta por uma série de peças pensadas para quem valoriza estilo e conforto. A Levi’s reinterpretou o seu icónico Track Trucker, transformando-o numa peça moderna com elementos contrastantes e bordado da McLaren no peito. Em complemento, os 501 Sports Jeans trazem um twist inovador, com detalhes que remetem para o universo dos carros de corrida, como a etiqueta em borracha que evoca uma placa de chassis.

Para os amantes de um estilo mais arrojado, o Speed Trucker e os Speed Jeans são apostas certas. O casaco, inspirado nos tradicionais bombers de corrida, conta com detalhes como fechos de pressão e acabamento especial que acentua a sua singularidade. Já os Speed Jeans, com o seu corte Baggy Dad, representam a fusão entre o conforto e a ousadia, com bordados e emblemas de ambas as marcas que selam esta parceria.

Os detalhes que remetem para o universo da McLaren Racing vão além do vestuário. Peças como a Second Skin, uma camisola de manga comprida laranja com um aspeto vibrante, ou a Graphic Tee, que exibe uma imagem de um carro de F1 da McLaren, são exemplos claros de como a coleção incorpora elementos da estética das corridas. Até a Speed Bandana, em cetim, homenageia o universo automobilístico com estampados que fazem pensar em velocidade.

A nova coleção já está disponível mundialmente, através da loja online levi.pt, da aplicação Levi’s e em lojas selecionadas. Cada peça foi pensada para proporcionar estilo e conforto, mas também para celebrar a paixão pela inovação e pela herança de duas marcas icónicas.

Com esta segunda colaboração, reafirmam que moda e automobilismo podem, sim, andar lado a lado. A coleção Levi’s x McLaren Racing é uma expressão de paixão e de estilo para quem vive a vida na pista da moda e da velocidade.