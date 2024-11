Aimé Leon Dore assume controlo do restauro de um Porsche 993 Turbo

Em 2020 pintaram um Porsche Carrera 4 (tipo 964) de branco como a loja da marca de roupa em Manhattan, em 2021 o modelo 911 SC apareceu em verde azeitona e, em 2023, o Porsche 356 B marcou a mais recente colaboração entre as duas marcas, num azul meia-noite. Desta vez, a tela de Teddy Santis, diretor criativo e fundador da Aimé Leon Doré, é um Porsche 993 Turbo, pensado e produzido nos anos 90. Além do automóvel, a marca irá lançar uma coleção cápsula de roupa.

O exterior verde escuro, presente até nas jantes Porsche Turbo Twist de 18 polegadas, contrasta com o interior de pele de cordeiro camel, com carpetes e assentos de pelo, mas com costas duras que transportam a cor do exterior para o interior. Foto: @Aimé Leon Dore

O automóvel, a estrela desta colaboração, exibe a cor verde Mulberry, que a Aimé Leon Doré tem vindo a desenvolver desde a sua fundação e que se tornou a sua assinatura, em 2014. O exterior verde escuro, presente até nas jantes Porsche Turbo Twist de 18 polegadas, contrasta com o interior de pele de cordeiro camel, com carpetes e assentos de pelo, mas com costas duras que transportam a cor do exterior para o interior. Pormenores alusivos à cidade de Nova Iorque são ainda visíveis no interior. As soleiras das portas são gravadas com a frase "A team from outta Queens with the American dream" em dourado – traduzindo, é algo como "Uma equipa de Queens com o Sonho Americano", mas no fundo é a demonstração do orgulho que a marca de roupa tem no bairro onde nasceu. A cabeça da manete das mudanças não é habitual. Aqui, é substituída por um globo terreste dourado – o Unisphere – símbolo do mesmo bairro.

Pormenores alusivos à cidade de Nova Iorque são ainda visíveis no interior. Foto: @Porsche

Ao longo do exterior e interior também é possível ver personalizações que sublinham a colaboração das duas marcas. De apoios de cabeça gravados com o nome de ambas, a um volante igualmente recortado e um exterior com pormenores um pouco mais discretos, onde até o símbolo traseiro tem direito a um pequeno logótipo da Aimé Leon Dore.

Ao longo do exterior e interior também é possível ver personalizações que sublinham a colaboração das duas marcas. Foto: @Aimé Leon Dore

Mas não foi só esteticamente que este automóvel foi restaurado, recebendo ainda atualizações técnicas. Entre elas, encontramos um novo escape e um separador dianteiro e da asa traseira do modelo 993 Turbo S. O automóvel é equipado com pneus Michelin Pilot Sport PS2.

Além de tipologias de vestuário de inspiração habitual no streetstyle nova-iorquino, esta coleção contém um saco de viagem de pele que encaixa perfeitamente no porta-bagagens do automóvel. Foto: @Aimé Leon Dore

No lado da Aimé Leon Dore, a colaboração é assinalada por uma coleção cápsula inspirada no mundo automóvel da Porsche e nas cores utilizadas no restauro. Além de tipologias de vestuário de inspiração habitual no streetstyle nova-iorquino, esta coleção contém um saco de viagem de pele que encaixa perfeitamente no porta-bagagens do automóvel, luvas de condução e um casaco de cabedal digno da equipa Porsche. A campanha inclui umas New Balance 993, mas ainda não terão confirmado se serão lançadas para venda, apesar da coincidência de números e cores parecer perfeita demais.

Casaco de cabedal digno da equipa Porsche. Foto: @Aimé Leon Dore

A campanha inclui umas New Balance 993, mas ainda não terão confirmado se serão lançadas para venda, apesar da coincidência de números e cores parecer perfeita demais. Foto: @Aimé Leon Dore

O que une estas duas marcas é a busca pela excelência de produção, atenção aos pormenores e elegância intemporal. O resultado da sua união está a vista num Porsche pronto para as ruas de Nova Iorque.