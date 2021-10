Volvo X 3.1 Phillip Lim. Quem disse que o luxo não podia ser sustentável?

Têxteis feitos de material reciclado, materiais biológicos oriundos de florestas da Suécia e da Finlândia e rolhas de vinho recicladas – são estes os materiais que constituem o novo tecido Nordico, criado para o interior dos automóveis 100% elétricos da Volvo.

Mala Volvo X 3.1 Phillip Lim. Foto: Volvo Cars

Inspirada no design escandinavo, a carteira que resulta da parceria entre a marca de automóveis e o designer Phllip Lim é ideal para o uso diário, com um armazenamento discreto, uma bolsa extra exclusiva e alça dupla, para um maior conforto. Embora não se encontre à venda nas lojas, o acessório será oferecido pela fabricante de automóveis em ações de promoção do mesmo, em conjunto com a 3.1 Phillip Lim, sendo que os fundos angariados revertem a favor de diversas instituições solidárias. Ambas as marcas têm um historial de preocupação com o meio ambiente e um compromisso com práticas sustentáveis.

Mala Volvo X 3.1 Phillip Lim. Foto: Volvo Cars

Phillip Lim, co-fundador e diretor criativo da 3.1 Phillip Lim. Foto: Volvo Cars

"Sabemos onde queremos ir. O primeiro passo é assegurar que utilizamos materiais sustentáveis, naturais e reciclados. A colaboração com a 3.1 Phillip Lim, para criar uma carteira inspirada pelos materiais do futuro, solidifica as nossas ambições de desafiar a indústria do design para reavaliar os materiais que utiliza", explicou em comunicado Robin Page, diretor de design da Volvo Cars.

Recentemente, a marca sueca anunciou que todos os novos modelos 100% eléctricos serão totalmente livres de couro.