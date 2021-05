Vans lança coleção inclusiva inspirada no movimento Pride

O Pride é um movimento global que valoriza a autoexpressão e a autenticidade – valores que a Vans partilha e inspiração para uma coleção especial da marca em parceria com dois artistas, a ilustradora Joana Estrela e o tatuador Taylor Catclaw.

Nesta coleção de calçado e vestuário os artistas reinventam modelos clássicos com o famoso xadrez em versão multicolor ou arco-íris, símbolos deste movimento inclusivo.

Além do design da coleção, Joana Estrela ficará responsável pela decoração da montra da loja Vans no Vasco da Gama, em Lisboa, e Taylor Catclaw terá a cargo a montra da Vans na Rua Augusta

Neste sentido, e também para comemorar o mês do Pride, a Vans vai dar apoio à Comunidade LGBTQ+ através de doações a instituições globais como a GLSEN, a Casa 1, a Tokyo Rainbow Pride ou a Where Love is Illegal.