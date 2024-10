Axiom Space e Prada apresentam o futuro dos fatos espaciais para a lua

O Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) representa uma inovação significativa nos fatos espaciais, com melhorias notáveis em flexibilidade, segurança e capacidade de adaptação. O design deste fato espacial, que será usado para exploração lunar, foi revelado recentemente em Milão, durante o Congresso Internacional de Astronáutica. A Axiom Space e a Prada uniram forças para criar um fato espacial que atende às exigências técnicas da exploração lunar e também incorpora o estilo e a qualidade de materiais que caracterizam a casa de moda italiana.

Esta colaboração destaca uma tendência crescente na indústria espacial: a entrada de empresas de setores não-tradicionais, como a moda, para trazer novas perspectivas e tecnologias para o desenvolvimento espacial. O AxEMU é um símbolo dessa nova era, onde o pragmatismo da engenharia se encontra com a criatividade do design para criar uma experiência superior para os astronautas.

Ao longo do processo de desenvolvimento, a Prada contribuiu com a sua experiência em materiais de alta performance e técnicas de costura avançadas, essenciais para enfrentar os desafios únicos do ambiente lunar. O AxEMU terá uma camada externa branca, projetada para refletir o calor e proteger contra as duras condições do pó lunar. Este fato não só é capaz de suportar temperaturas extremas, como também permite maior mobilidade, essencial para as tarefas dos astronautas na exploração do polo sul lunar.

O AxEMU é adaptável para uma ampla gama de tamanhos e características antropométricas, garantindo que astronautas de todos os perfis tenham o suporte necessário para a realização de atividades extraveiculares. Com sistemas redundantes e uma tecnologia de remoção de dióxido de carbono regenerável, o fato prioriza a segurança e o conforto dos astronautas, permitindo missões de até oito horas na superfície lunar.

A Axiom Space está a liderar o caminho para uma exploração espacial mais inclusiva e intersetorial. Desde que recebeu o contrato para a missão Artemis III, a empresa tem procurado especialistas de diferentes áreas para trazer inovações disruptivas para o programa. Esta colaboração com a Prada é um exemplo de como a inclusão de novos parceiros no setor espacial pode levar a soluções mais criativas e eficientes, expandindo as capacidades de exploração humana.

Com testes rigorosos realizados em instalações de ponta da NASA e da SpaceX, o AxEMU tem provado a sua resistência e eficácia. Estes testes, que incluem simulações subaquáticas para replicar a gravidade lunar, asseguram que o fato estará preparado para enfrentar os rigores da exploração lunar e proteger os astronautas nas condições extremas do espaço.

Ao integrar a Moda e a alta tecnologia, o AxEMU proporciona uma nova experiência aos astronautas, marcando uma mudança cultural no modo como percebemos a exploração espacial. Com o design da Prada e a engenharia avançada da Axiom Space, o fato representa uma ponte entre a Terra e o espaço, incorporando o melhor de ambos.