Levi's x Oasis. O regresso das t-shirts de bandas?

A Levi's, marca icónica no mundo da moda há mais de um século, é sinónimo de inovação e cultura, tendo marcado gerações com os seus emblemáticos jeans 501® e a sua ligação profunda à música e às subculturas emergentes. Agora, a marca reafirma o seu compromisso com a herança musical ao lançar uma nova coleção de Band Tees, numa colaboração exclusiva com uma das referências no britpop, os Oasis, formados em 91 por Liam Gallagher, Noel Gallagher, Gem Archer, Andy Bell e Chris Sharrock, e suspensos em 2009.

Esta coleção surge num momento de nostalgia e celebração, coincidindo com o 30º aniversário de "Definitely Maybe", o álbum de estreia dos Oasis que catapultou a banda de Manchester para o estrelato global. O lançamento, marcado para o dia 26 de agosto, será uma oportunidade para os fãs reviverem os momentos de ouro do rock britânico através de peças de vestuário que captam a essência e a atitude dos anos 90. Aliás, por estes dias a banda lançou, também uma série de versões inéditas das suas canções a sair na próxima sexta-feira.

A coleção de homenagem da Levi's é composta por uma série de t-shirts que misturam o visual vintage com toques modernos, trazendo à vida elementos gráficos icónicos associados aos Oasis. Disponíveis em preto e branco, as peças refletem os tons sombrios e ousados que definiram o estilo da banda. Entre os destaques, encontram-se t-shirts adornadas com o clássico logótipo da Decca, referência ao primeiro contrato discográfico da banda, o campo de futebol de Maine Road, onde os Oasis fizeram história com os seus concertos, e o icónico logótipo da Union Jack, que simboliza a sua ligação inabalável à cultura britânica.

Para além da estética cuidadosamente trabalhada, cada t-shirt desta coleção é um tributo à autenticidade dos anos 90, com etiquetas interiores no pescoço inspiradas nas etiquetas de tecido daquela década.

Disponível em lojas selecionadas e online, esta coleção promete esgotar rapidamente. Com a Levi's a liderar o caminho, as Band Tees voltam a estar no centro das atenções, relembrando-nos porque é que o rock, o punk e o britpop continuam a ser tão relevantes na paisagem cultural de hoje.