A ascensão dos Crogs - os sapatos mais feios da estação?

Harry e William popularizaram a tendência, que começa numas famosas botas de borracha. Foto: Getty Images

Primeiro foi a vez da carteira em forma de pombo aprovada por Carrie Bradshaw (estrela d'O Sexo e a Cidade), agora o designer irlandês Jonathan Anderson escolheu um novo animal para trazer ao mundo da moda: os sapos.Foi no seu mais recente desfile,, que Anderson apresentou os sapatos anfíbios (). Trata-se de uma colaboração com os, cujas icónicas botas de sapo se tornaram famosas nos pés dos. Existem diversas fotos que correram os tablóides ingleses, em 1987, isto porque aquela era uma das marcas preferidas da princesa Diana.Para Anderson, a referência remete para a sua terra natal e decorre de "memórias de infância", segundo o próprio escreveu num comunicado à imprensa. Em vez da forma típica de bota alta da Wellipets, originalmente pensada para as crianças, a versão de JW Anderson surge mais em forma de chinelos.E apesar deste género de calçado, a par dos Crocs, também conhecidos como ugly shoes por não aparentarem grande beleza estética, dividindo até opiniões, as reações nas redes sociais têm sido positivas. E a verdade é que este tipo de calçado está novamente a voltar este verão, muito por conta das celebridades que estão a transformá-los numa tendência.