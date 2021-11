Ir ao barbeiro por uma boa causa

Provavelmente já ouviu falar do movimento Movember. Trata-se de uma aglutinação de November com Moustache (bigode) precisamente porque promove o uso do uma boa dose de pelos faciais naquela zona do rosto, como forma de alertar e prevenir para os principais problemas de saúde que afetam os homens. Entre eles destacam-se o cancro da próstata, dos testículos, e a saúde mental. O objetivo, diz o movimento com humor, é "mudar a cara da saúde masculina" − e a causa não podia ser mais nobre.

Um dos espaços da The Barber Company Foto: The Barber Company

Em Portugal, a The Barber Company associou-se à iniciativa e promove em todos os seus salões campanhas de donativos para a Fundação. São já 10 espaços nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, onde também se desafia todos os clientes a deixar crescer um bigode, no fundo a ação mais visível do movimento. Adicionalmente, tem a decorrer até ao fim do mês a campanha Movember 2 = 1 em que, na compra de um serviço de Barba Express ou Barba Premium, oferece o mesmo tratamento a um acompanhante. É caso para dizer "Traz um amigo também…"