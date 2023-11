Já abriu a primeira loja da Dior em Portugal

A loja, instalada num edifício do séc. XIX reabilitado pelo arquiteto Eduardo Souro Moura, na esquina entre o número 85 da Avenida da Liberdade e a Praça da Alegria, divide-se por três andares e reúne os universos chave da marca francesa, entre pronto-a-vestir feminino e masculino, acessórios, alta-joalharia e perfumes.

Nova loja da Dior na Avenida da Liberdade. Foto: Jonathan Taylor

Com interiores assinados pelo designer Peter Marino, a boutique inspira-se no emblemático número 30 da Avenue Montaigne, em Paris, a primeira loja de monsieur Christian Dior, um símbolo do luxo e berço do icónico New Look, que mudou a forma de vestir das mulheres no pós-guerra – o bar jacket está bem representado um pouco por toda a loja. O primeiro e segundo pisos estão, por agora, preenchidos com as propostas cruise 2024. O terceiro e último piso foca-se na linha masculina Dior para a primavera 2024, concebida por Kim Jones, responsável pela divisão masculina da marca, e aposta em peças que equilibram o luxo francês com uma dose do cool londrino, ecoando o movimento dos anos oitenta Buffalo, de Ray Petri.

Nova loja da Dior na Avenida da Liberdade. Foto: Jonathan Taylor

Repleta de luz, dominada por toques de branco, marfim e azul, a loja conta ainda com uma imponente instalação de Joana Vasconcelos, que colaborou com Maria Grazia Chiuri no desfile da coleção de inverno da marca (a próxima a chegar à loja) e ainda obras de Valéria Nascimento, Bruno Ollé e Pedro Calapez.