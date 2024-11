Como ganhar a batalha com o jet lag?

O jet lag é um problema de sono temporário causado pelas alterações do ritmo biológico e da rotina diária quando se viaja através de diferentes fusos horários em pequenos períodos de tempo, como acontece em longas viagens de aviãol, por exemplo. Eugene Delaune, médico e consultor, explicou à Forbes que "sem qualquer mudança de rotina, o corpo humano irá ajustar-se a aproximadamente uma hora de diferença de horário por dia". Neste sentido, alguém que viaja por cima de um oceano demoraria quase uma semana a ajustar-se à diferença horária.

Gwyneth Paltrow diz fazer 30 minutos de sauna quando chega a algum local para "suar o avião", mas para quem não tem a mesma sorte, o médico Eugene Delaune partilhou algumas sugestões para combater o jet lag. Entre elas, o especialista sugere que uns dias antes da viagem, comece a adaptar-se ao horário para onde vai viajar, indo para a cama mais cedo ou mais tarde, dependendo se a viagem for para este ou oeste.

Se o voo for durante a noite e chegar ao seu destino de manhã, então deve dormir durante o voo. Uma editora de viagens da revista Condé Nast sugere que tente fazer uma versão da sua rotina de dormir durante o voo, como lavar os dentes, lavar o rosto e vestir (ou levar vestido) roupa leve que sinta que seja um pijama. Uma máscara de olhos e uma almofada de pescoço, e até mesmo aquele cobertor oferecido pela companhia aérea, podem servir de conforto para uma melhor noite de sono.

O médico recomenda que não durma sestas no primeiro dia, tentando viver conforme o novo horário, assumindo o horário local a 100% e abstraindo-se das horas de diferença do seu dia anterior. Comer as refeições no tempo local, mesmo que isso implique dizer não a uma refeição grátis do avião, e adormecer apenas a horas de dormir (mesmo que um pouco mais cedo pelo cansaço) podem regular o ciclo circadiano mais rápido. Para ajudar, tome um banho, mude de roupa e apanhe a luz do dia para restaurar o relógio biológico. Pode até colocar algum tipo de atividade física no seu itinerário para estimular o corpo para estar ativo, enquanto o cansa para conseguir dormir à noite. Se acordar durante noite, é importante manter-se inativo, a relaxar ou meditar, até que consiga voltar a adormecer.

Alguns hospedeiros de bordo contam à Condé Nast Traveller que o seu segredo para começar o dia é simplesmente café, enquanto os médicos alertam para a desregulação que tanto o café como o álcool podem promover, sugerindo que não se consuma nenhum dos dois num primeiro dia de viagem. Phil Rodriguez, ex-assistente de bordo aconselha, ainda em conversa com a Condé Nast Traveller, substituir o café por uma banana "Está repleta de vitaminas e açúcares naturais que lhe darão um impulso de despertar em poucos minutos."

Independentemente se viaja para a frente ou para trás no tempo, tanto os editores da Condé Nast, como os hospedeiros de bordo e o médico Eugene Delaune recomendam à Forbes beber água em abundância, mantendo-se sempre hidratado, bem como a utilização de meias de compressão durante o voo.

Depois de várias experiências de tentativa e erro, talvez consiga chegar à melhor solução para si, mas saiba que o corpo acaba sempre por se adaptar - o problema é quando isso acontece mesmo a tempo do voo de regresso.