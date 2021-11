Nelson Évora: "É bom ver como os tempos mudam, mas o brilho nos olhos dos atletas é o mesmo quando se chega aquele momento especial."

Nelson Évora é o rosto da nova campanha da Intimissimi Uomo, marca italiana de roupa interior pertencente ao Grupo Calzedonia. A novidade? A coleção de easywear para este outono, que o atleta personifica com estilo e classe.

O atleta de triplo salto olímpico, e medalhado, voltou a fotografar para a Intimissimi e ninguém diria que foi apenas a segunda vez, já que se juntou à marca apenas este ano. Num cenário que lhe é bastante próximo, o Centro de Alto Rendimento do Jamor, mostrou-se totalmente confortável fora de pista, surgindo com vários looks práticos onde, claramente quis denotar a polivalência das peças que representa. Pensada para usar em casa, fora dela ou em contexto desportivo, a nova linha de roupa foi feita com recurso a algodão fresh e respirável, no caso do underwear, e concretizada em sofisticados tons neutros.

Na loja da Intimissimi Uomo em plena rua Augusta, no centro da capital, onde encontrámos o atleta de 37 anos, tivemos a oportunidade não só conversar sobre esta colaboração e do que a mesma pode significar para outros desportistas, como incursámos num caminho menos explorado: o da sua relação com a moda e da sua perceção de estilo pessoal. Por fim, no tempo que gentilmente nos concedeu, conversámos sobre a sua carreira e projetos futuros. Recorde-se que Nelson Évora disse o adeus definitivo aos Jogos Olímpicos este verão, mas que está longe de dar por terminado o seu percurso.

Nelson Évora na campanha de outono da Intimissimi Uomo Foto: Intimissimi Uomo

Nelson Évora na campanha de outono da Intimissimi Uomo Foto: Intimissimi Uomo

Nelson Évora na campanha de outono da Intimissimi Uomo Foto: Intimissimi Uomo

Nelson Évora na campanha de outono da Intimissimi Uomo Foto: Intimissimi Uomo

Como define o seu estilo pessoal? Há alguma peça essencial no seu closet?



Eu estou vestido como eu me visto todos os dias. E é tudo intimissimi Uomo. Sou uma pessoa que treina muitas horas e quando estou em casa procuro estar confortável. E se tiver de sair assim, saio. Há toda uma gama de produtos que podemos usar. Na nova campanha de boxers, por exemplo, há uns muito divertidos que dizem fake news (risos). Boxers para homem… está a perceber?

O que é que nunca falha numa prova ao nível da roupa?



Sapatos de salto é o principal, vêm sempre comigo, vão na minha mochila. Temos uma regra máxima que é: podemos ter mala de porão, mas uma coisa que nunca se larga são os sapatos.

Como é que a roupa nos pode empoderar no dia a dia?



Muitos de nós já nos vestimos de uma forma mais desconfortável, em que não nos sentimos tão confiantes e voltámos atrás para colocar uma peça que nos fizesse sentir essa confiança. Uma boa qualidade na roupa ajuda-nos a sentir confortáveis. Somos seres da energia.

A moda é importante para si?



Sem dúvida. Tento adaptar-me. Não fujo muito daquilo que é o meu estilo, todos temos o nosso próprio estilo. O meu é casual chic, diria. Gosto de misturar um pouco dos dois. Gosto de ser como um camaleão, dependendo daquilo que vou fazer. É bom mudar.

Nelson Évora na campanha de outono da Intimissimi Uomo Foto: Intimissimi Uomo

Este ano lesionou-se, foi operado e acabou por dizer o adeus definitivo aos Jogos Olímpicos, como se sentiu? E que memórias guarda das participações nesta competição?



Para mim foi ótimo. O que não esteve nada bem, mas já tem sido recorrente à volta de outros atletas, foi a atitude da comunicação social. E tenho uma crítica direta a fazer. Porque os atletas têm de ser protegidos, não podem ser atacados a todo o custo, em todos os jogos. Tinha sofrido uma lesão e senti-me atacado, não tem de haver um bode expiatório. Tem de haver uma razão pela qual as coisas acontecem e nesse sentido devia-se proteger mais os atletas. Mas guardo boas memórias, sem dúvida, adorei o espírito de equipa, adorei o facto de terem ganho muitas medalhas, de ter estado com colegas com que cresci na minha vida pessoal e profissional. Foi bom ver como os tempos mudam mas o brilho nos olhos dos atletas é sempre o mesmo quando chega aquele momento especial.

Gostava de documentar essa experiência, por exemplo através de um livro ou documentário?



Tudo será feito.

Nelson Évora na campanha de outono da Intimissimi Uomo Foto: Intimissimi Uomo

Em que fase é está a sua carreira neste momento?



Estou a recuperar da lesão, já estou quase na fase final. Sinto-me feliz por estar praticamente curado e poder voltar ao trabalho, ou seja, voltar a Espanha para regressar aos meus treinos. E preparar-me para a próxima época, para as competições que aí vêm, saltar muito e divertir-me. No fundo, fazer aquilo que mais gosto.

Está a trabalhar nalgum projeto especial que possa revelar?



Para já não posso revelar nada. Tenho muitos projetos, sim. Estive, recentemente, no Dubai a convite e foi uma experiência única ver o mundo, e as instalações desportivas que eles têm, bem como as perspetivas de crescimento em relação ao desporto. E convidarem-me para lá estar numa fase embrionária de tudo foi muito bom.



Esta não é a primeira campanha que protagoniza para a Intimissimi Uomo, uma vez que foi nomeado embaixador da marca em abril de 2021. Como recebeu esse convite inicial?



Independentemente do que já tenhamos conquistado, devemos de ser gratos por aquilo que nos acontece. Fiquei surpreendido pela positiva [com o convite] e bastante orgulhoso por poder fazer parte da família Intimissimi Uomo. Não podia estar mais satisfeito porque em criança nunca imaginei que iria representar uma marca que não está diretamente relacionada com a minha área. Apesar do desporto e a moda serem muito próximos.

Em que consiste o papel de embaixador da Intimissimi Uomo?



Essencialmente trata-se de passar valores e cuidar daquilo que é imprescindível ao nosso bem-estar. Apesar das vendas fazerem a diferença, penso que os valores que vêm agregados à marca, como a aceitação do nosso corpo ou a criação de produtos para todos, são o que realmente importa. Na Intimissimi Uomo o homem faz a diferença, em vez de estar à margem da moda. E temos uma marca que se preocupa em lhe dar conforto, o que acaba por ser super positivo e um sinal de evolução.



Sendo um campeão olímpico e uma referência nacional na área, considera que ao tornar-se embaixador de uma marca de roupa interior pode abrir caminho a colaborações para outros atletas?



[O caminho] sempre esteve aberto, acho que há que ter atenção que os atletas são válidos para fazerem muito mais do que só correr, só jogar futebol… é importante que eles saiam da sua da sua zona de conforto como eu saí.. e criarem uma marca. Somos uma marca pessoal que tem de ser muito trabalhada. Esta campanha poderá motivar os atletas a olhar para si de outra forma, mas eu acho que o importante da campanha da Intimissimi Uomo, é fazer o homem saber que existe uma gama de produtos para si, para se cuidar, para se apresentar mais bonito, para-se sentir bem consigo mesmo.

Já participou em várias campanhas publicitárias, em que é que foi diferente fotografar para esta? Sentiu-se à vontade?



Não saí da minha zona de confronto, porque a equipa realizou uma campanha muito direcionada para a pessoa que eu sou, um desportista. Sendo tudo feito nesse mesmo contexto. No balneário, por exemplo [um dos cenários da campanha], fotografei com todo o tipo de roupa, a mostrar mais ou menos o corpo. Essencialmente, vesti roupa confortável, que é a mensagem que a marca tentou passar. E sinto-me contente por pensarem em algo que tivesse a ver comigo, o que fez todo o sentido.

O que nos pode revelar sobre a companha de outono? Tem alguma peça de eleição?



As minhas peças preferidas são todas (risos). Temos roupa direcionada para esta estação, sobretudo através de tecidos bastante confortáveis. Não se trata de uma campanha em que, às vezes, não usamos o produto. Eu realmente já usava, antes do convite, e acho que isso diz muito sobre a qualidade e o detalhe dado ao homem. Estamos no início da marca, a dar os primeiros passos e no princípio é bom cativar mais o homem.

Nelson Évora na campanha de outono da Intimissimi Uomo Foto: Intimissimi Uomo

No vídeo da campanha fala em determinação e perfecionismo, será este o segredo para o sucesso?



Sem dúvida. Sermos perfecionistas, exigentes e acima de tudo acreditarmos no que estamos a fazer e em nós próprios.