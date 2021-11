10 livros a ler, ver e descobrir ainda este ano

The Men’s Fashion Book: Phaidon Editors, € 69,95, Phaidon Foto: D.R

Criado em colaboração com, editor de moda masculina do suplemento Off Duty do Wall Street Journal, este livro documenta mais deatravés de ícones e imagens inspiradoras, desde os fatos tradicionais ao streetwear.

Organizado por ordem alfabética, o guia tem como destaque as lendas vivas Giorgio Armani e Paul Smith, ao lado dos criativos mais inovadores da atualidade como Ozwald Boateng, Alessandro Michele, Kim Jones e Virgil Abloh, e marcas de vanguarda como Bode, Sacai e Supreme.

Tom Ford 002, de Tom Ford com texto de Bridget Foley, € 149, Rizzoli

Um ícone da moda, o provocador designer americano, diretor criativo e aclamado cineasta Tom Ford publica agora o seu segundo livro (dezassete anos após o Tom Ford 001, dedicado ao tempo em que era diretor criativo da Gucci) onde retrata a trajetória da sua marca e do seu império de luxo de bilhões de dólares, estabelecido em 2005.

O venerado designer não catapultou apenas a sua marca para os mais altos escalões do mundo da moda, mas também chamou a atenção de Hollywood ao apresentar fãs leais como Julianne Moore, Lauren Hutton, Pat Cleveland e Nicholas Hoult nos seus desfiles e campanhas publicitárias.

Este livro inclui imagens das peças da marca Ford, editoriais de moda com modelos como Gigi Hadid, Joan Smalls, Mica Argañaraz e Jon Kortajarena, e campanhas publicitárias carregadas de sensualidade realizadas por fotógrafos como Inez e Vinoodh, Nick Knight, Steven Meisel e Mert & Marcus.

Fashion in Film, de Christopher Laverty, € 19,49, Laurence King Publishing na Fnac

Os designers de moda estão envolvidos com o cinema desde os primórdios da sétima arte. O resultado são alguns dos figurinos mais atraentes e influentes no cinema, desde o estilo masculino de Ralph Lauren para Diane Keaton em Annie Hall até o vestido preto Givenchy de Audrey Hepburn em Breakfast at Tiffany’s.

Fashion in Film de Christopher Laverty, € 19,49, Laurence King Publishing na Fnac Foto: D.R

Fashion in Film revela as contribuições destes designers para a sétima arte, explorando peças de vestuário importantes, o que significam no contexto da narrativa e por que se tornaram tão memoráveis.

Helmut Newton. Legacy XL de Mathias Harder com a colaboração de Philippe Garner, € 80, Taschen

Abrangendo mais de cinco décadas, o trabalho de Helmut Newton (1920–2004) desafia a categorização. O livro Legacy mostra destaques e imagens redescobertas que celebram a influência duradoura do fotógrafo nas artes visuais até hoje. A sua obra transcendeu gêneros, trazendo elegância, estilo e voyeurismo à fotografia de moda. Newton frequentemente retratava as vidas excêntricas dos belos e ricos, cheios de erotismo e elegância, em cenários não convencionais. Utilizou e questionou ao mesmo tempo clichês visuais, às vezes com humor e autoironia.

Helmut Newton. Legacy XL de Mathias Harder com a colaboração de Philippe Garner, € 80, Taschen Foto: D.R

O livro Helmut Newton. Legacy, que acompanha uma turné internacional da exposição com o mesmo titulo do trabalho do fotógrafo, inaugurada na Helmut Newton Foundation, em Berlim, a 31 de outubro de 2021, estará patente até 22 de maio de 2022.

Jim Marshall: Show Me the Picture, fotografia de Jim Marshall por Amelia Davis, € 50,46, Chronicle Books na Wook.pt

Quase uma década após sua morte, o legado de Jim Marshall é o tema de um livro que documenta as imagens icónicas de estrelas do rock 'n' roll, grandes nomes do jazz e líderes dos direitos civis feitas pelo fotógrafo lendário que tinha o poder de olhar para um indivíduo e capturar o humor de uma geração inteira.

Jim Marshall: Show Me the Picture, fotografia de Jim Marshall por Amelia Davis, € 50,46, Chronicle Books na Wook.pt Foto: D.R

Este livro abrange toda a carreira e mostra folhas de contacto marcadas que oferecem uma visão sobre o processo de trabalho de Marshall, assim como centenas de fotografias: retratos íntimos, cenas de multidão inebriantes e fotos de ruas sombrias que evocam as imagens e os sons das décadas de 1960 e 1970.

The Rolling Stones: Unzipped, de The Rolling Stones e Anthony DeCurtis, € 45,50, Thames and Hudson

Durante quase 60 anos, os Rolling Stones ajudaram a moldar a cultura pop em todo o mundo. Unzipped traça seu impacto e influência na música rock, arte, design, moda, fotografia e cinema. Um livro íntimo e abrangente que traça a incrível carreira musical e a vida criativa da banda britânica. Com comentários de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e do recentemente falecido Charlie Watts, este livro apresenta também uma introdução de Anthony De Curtis, bem como ensaios de Buddy Guy, Don Was, Anna Sui, John Varvatos, Martin Scorsese, Shephard Fairey, Patrick Woodroffe e Willie Williams.

The Rolling Stones: Unzipped, de The Rolling Stones e Anthony DeCurtis, € 45,50, Thames and Hudson Foto: D.R

Além de fotos de filmes, vídeos, documentários e sessões fotográficas, mostra também os instrumentos musicais dos Stones, as suas roupas de palco, designs de capas de álbuns, cadernos com letras e caixas de bobines das sessões de gravação originais.

Wonderland, de Annie Leibovitz, € 120, Phaidon

Wonderland é o relato surpreendente de Annie Leibouvitz sobre os seus encontros com a moda ao longo de cinco décadas. "Olhando para trás, para o meu trabalho, vejo que a moda sempre esteve presente", observa Annie Leibovitz na introdução do livro. "A moda desempenha um papel em todo o processo, mas a fotografia sempre vem em primeiro lugar para mim. A fotografia é a parte mais importante. E a fotografia é tão grande que pode abranger jornalismo, retratos, reportagens, fotografias de família, moda ... O meu trabalho para a Vogue alimentou o fogo para um tipo de fotografia que de outra forma eu não teria explorado." Com prefácio de Anna Wintour, são 350 páginas com algumas fotografias inéditas, nunca antes publicadas.

Wonderland de Annie Leibovitz, € 120, Phaidon Foto: D.R

100 Iconic Gangster Movies, Pierre Toromanoff, € 42, Gingko Press

Gangsters representados no cinema por atores icónicos como Marlon Brando, Al Pacino, Alain Delon, Robert De Niro, entre outros, tornaram-se lendas modernas. Os filmes que traçam a ascensão e queda desses personagens fascinantes têm um grupo de fãs fieis por todo o mundo.

100 Iconic Gangster Movies, Pierre Toromanoff, € 42, Gingko Press Foto: D.R

Este livro é um roteiro para descobrir 112 dos melhores filmes deste gênero de cinema tão adorado. Revisita os diálogos e cenas inesquecíveis destas obras de ação e suspense, muitas vezes inspiradas em eventos reais.

Bailey’s Matilda, David Bailey, € 45, Steidl

Matilda de Bailey é a carta de amor de David Bailey para a Austrália, no seu estilo próprio tipicamente inesperado. Não é um retrato cor-de-rosa do "país da sorte", mas uma visão corajosa e afetuosa da Austrália rural e de uma pequena cidade no início de 1980, com imagens em preto e branco, com a sua paisagem e os povos indígenas da Austrália. Bailey abraça todas as falhas e acidentes das impressões das suas fotografias, os borrões e manchas, realçando-os com rabiscos e cortes, e criando novos resultados pictóricos.

Bailey’s Matilda, David Bailey, € 45, Steidl Foto: D.R

Nas suas próprias palavras, tudo gira em torno do acaso: "Este livro deveria ter sido levado, como uma garrafa, pelo mar. Todo ensopado com as páginas quase coladas. Quase a desfazer-se nas mãos de um vagabundo que o encontra na praia. Depois de uma breve observação, ele leva o livro para um homem que eventualmente conhece numa biblioteca. O homem da biblioteca percebe que a maioria das páginas foi feita com uma camara Polaroid. Seca as páginas com um radiador e passa-as para outro homem que tem uma pequena gráfica. Agora as páginas têm uma espécie de história acidental. Assim, após a sua longa jornada, as páginas acabam por ser impressas para qualquer pessoa ver. Essa é a história que eu gostaria que este livro tivesse. "

House of Gucci, de Sara Gay Forden, € 12,34, Harper Collins Publishers na Amazon

A história da casa Gucci é sobre brilho, glamour e intriga. É sobre a ascensão, quase queda e o subsequente ressurgimento de uma dinastia da moda.

House of Gucci, de Sara Gay Forden, € 12,34, Harper Collins Publishers na Amazon Foto: D.R

O livro de Sara Gay Forden conta a história real de assassinato, loucura e ganância que abalou a dinastia Gucci e que serviu de base para o filme do mesmo nome do realizador Ridley Scott. Com Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino nos papéis principais, a data de estreia do filme em Portugal está marcada para 25 de novembro.