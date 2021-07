“Se tenho Lay's de churrasco à minha frente, acabou” Como Usain Bolt mantém a forma fora das pistas

View this post on Instagram A post shared by Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

detém o recorde mundial para os 100 metros, estabelecido no, que até hoje ainda ninguém bateu (veremos, nestes Jogos Olímpicos, se alguém consegue a mesma proeza).11 anos depois, o- que já está reformado - vive na Jamaica com a namorada e os seus três filhos. Recentemente voltou a- não para ganhar corridas, mas simplesmente para "sentir-me melhor no meu corpo novamente", afirma, em entrevista à GQ americana Na entrevista, Usain diz que, e come um. "Faço os meus treinos Peloton [uma bicicleta ergonómica] à noite, por isso, a meio do dia, normalmente faço algumcom o meu personal trainer. Se estiver cansado depois disso, vou fazer uma sesta. Depois é hora de almoço, que é normalmente uma" conta à mesma publicação, acrescentando que para si os legumes "funcionam sempre." Depois descansa até às 18h ou 19h, altura em queAo jantar, ", e por vezes batatas" confessa. "Já não como arroz, e tenho comido muito camarão e salmão recentemente. Tudo depende do meu estado de espírito."Usain Bolt diz ainda que não passa sem beber muita água, e que é apreciador de Gatorade. "Especialmente porque está muito calor na Jamaica no verão. O meu personal trainer sempre me disse que se tiver sede, isso significa que estou desidratado. Por isso, é algo que continuo a fazer ao longo do dia, todos os dias."O truque para manter o foco? Raramente petisca. "Uma vez que começo, não consigo parar. Como quando tenho Lay's de churrasco à minha frente, acabou" diz, com humor, à publicação americana, acrescentando ainda que, hoje em dia, comparar o seu "eu" antigo ao atual "é uma grande motivação."