Como é que a seleção sérvia gastou o dinheiro que ganhou no jogo com Portugal?

"Vençam e façam as pessoas felizes. Vim cá dizer-vos o quanto eu respeito os vossos esforços. Em acordo com o Governo, vamos dar-vos um prémio adicional, caso ganhem, de um milhão de euros que podem repartir", afirmou o político.

O jogo, marcado para as 19h45 horas do dia 14, no Estádio da Luz, acabou com a equipa portuguesa a perder 1-2, para a felicidade dos sérvios. E como o prometido é devido, Aleksandar Vucic ofereceu o prémio aos jogadores.

Contudo, os atletas, entre eles Marko Grujic e Nemanja Radonjic, que alinham no F. C. Porto e Benfica, escolheram doar o milhão de euros a uma instituição que se dedica ao tratamento de crianças doentes, de acordo com o canal de televisão B92.