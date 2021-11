Luís Enrique, aquele que poderá ser o próximo treinador do Manchester United

Após o despedimento de Ole Gunnar Solskjaer no passado domingo, 21, foram vários os nomes apontados para substituir o antigo treinador do clube de futebol inglês, tais como Rúben Amorim, Mauricio Pochettino, atual treinador do Paris Saint-Germain, e Luis Enrique, antigo treinador do Barcelona e atual selecionador espanhol.

Contudo, este último afirmou que não iria assumir o comando técnico da equipa inglesa, que conta com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot. Aliás, Enrique até aproveitou a deixa para brincar um pouco sobre o assunto.

"É dia 1 de abril?", disse. "Estou no clube maior de Espanha: a seleção. Somos cinco mil jogadores, tenho todos os que quero. O futuro? Não sei. O futuro muda em 15 segundos. Estou a desfrutar e estou muito feliz onde estou".



O nome do antigo treinador do Barcelona junta-se assim aos de Zidane, Brendan Rodgers, Erik ten Hag, Laurent Blanc e Julen Lopetegui na lista de possíveis substitutos de Solskjaer.

Nascido em maio de 1970, Luis Enrique Martínez García iniciou a sua carreira como jogador de futebol no Sporting Gijón em 1989. Fez igualmente parte do Barcelona e do Real Madrid até 2004, ano em que parou de jogar. A partir daí, treinou equipas como o Roma e o Barcelona. Depois de deixar o cargo devido à morte da filha, em 2019, Enrique retornou como técnico à seleção espanhola.



Ainda que Luís Enrique possa estar nas preferências de Ronaldo, como avança o canal desporvo Sky Sports, o madeirense fez questão de agradecer o trabalho de Solskjaer no Manchester United. "Era o meu avançado quando vim para Old Trafford pela primeira vez e tem sido o meu treinador desde que voltei para o Manchester United. Mas acima de tudo, Ole é um ser humano excecional. Desejo-lhe o melhor. Boa sorte, meu amigo! Mereces!», escreveu Ronaldo.







He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX