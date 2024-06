Seen Sky Bar. Uma das melhores vistas de Lisboa e uma carta renovada

A decoração foi feita pelo Deckora Design, estúdio de Arquitetura de Interiores e Decoração de Camilla Degli Esposti, Foto: DR

Inspirado nas cores vibrantes da selva, o design mescla tonalidades de verdes com laranja, criando uma interação harmoniosa entre tons quentes e frescos. Foto: DR

A nova decoração. Foto: DR

O sushi. Foto: DR

Lisboa tem outro encanto vista de cima. Da esplanada do SEEN Sky Bar, consegue-se apreciar a vista sobre as várias colinas, bairros e piscinas em rooftops, sem esquecer o rio. O último andar do Tivoli Avenida esconde este segredo para quem apreciar almoçar em sítios desafogados uma comida bem confeccionada, numa simbiose entre sabores orientais e portugueses.Bem portuguesas são, salgadas e redondas, que são o aperitivo certo para descobrir os novos sabores da carta do SEEN Sky Bar para o almoço, agora renovada pelo chefpreneur Olivier da Costa. Podem ser degustadas com os maravilhosos cocktails, feitos pelo novo head of bartenders Hugo Feijão, entre os quais está o(Absolut, coentro, abacaxi, limão), que não provámos mas que nos piscou o olho. Este é apenas um de seis cocktails de assinatura SEEN Sky Bar -, que marcam o novo conceito de bar, a par de uma decoração renovada, apostada nos verdes e nos laranjas a fazer lembrar a selva.O truque foi o toque mágico de, estúdio de Arquitetura de Interiores e Decoração, que refrescou o espaço, dando-lhe carisma e vivacidade nos pequenos detalhes. Por exemplo, os sofás e almofadas dos bancos são feitos por artesãos locais e todas as mesas são produzidas com pedra verde e cinza natural portuguesa, os guarda-sóis são amplos e fazem lembrar os verões italianos de dolce far niente, transportando-nos para uma calmaria. Com esta renovação, Esposti tornou o SEEN Sky Bar num exemplar cosmopolitano digno das grandes cidades europeias até onde, da cozinha, chegam elaborados pratos que foram agora trazidos de outros SEEN, como Roma ou Nice.

Felipe Hitoshi continua a liderar a cozinha, mantendo o cargo de Head Sushi Chef do SEEN Lisboa, e que mantém alguns dos bestsellers na nova carta: linguini trufado, o SEEN Taco (o prato mais pedido), ou o Sliced Wagyu. Nestas ninguém mexe! Mas viemos pelas novidades: entre elas está o tártaro di pomodoro, vindo do SEEN Roma, e confecionado com carne de vaca, tomate, trufa e stracciatella. Há ainda uma secção dedicada às saladas, muito desejadas no verão, destacando-se a Salada Niçoise, com alface cogollo, batata, atum braseado, anchovas, azeitona Kalamata, tomate, feijão Filet, ovo cozido e croutons, e a Salada Burrata, com tomate da época, azeite de manjericão, figos e pinhões. Mantém-se a grande seleção de hosomakis, niguiris e sashimi, sempre fresco, e com peixes como o lírio ou a barriga de atum, sempre ótimos para arrancar a refeição e em dias de mais calor.

O Prego de Atum em pão brioche tem feito sucesso, dizem-nos, e leva maionese, ovo cozido, mostarda e kizami wasabi; e a SEEN Club, com frango panado, bacon caramelizado, ovo glaciado, molho tártaro, queijo scarmoza, alface e tomate, é um perfeito exemplar de como fazer uma sanduíche clubhouse. No fim, testámos a deliciosa espetada de tamboril, com camarão, chouriço, cebola e pimento, sem grandes invenções, assada no ponto.

O chef apresenta a SEEN Passion, uma sobremesa com texturas de maracujá e uma esfera de chocolate com gelado dentro, para refrescar os dias mais quentes, mas também a Cookie à la Minute, vinda diretamente do SEEN Nice e que proporciona uma experiência doce e refrescante através do praliné de avelã e gelado de baunilha.



Onde? Av. da Liberdade 185, Lisboa Quando? Todos os dias das 12h30 às 15h30 Reservas reservas@seenlx.com ou(+351) 210 965 775