Esta é a melhor pilsner do mundo, segundo os especialistas

A pilsner, um estilo de cerveja com raízes profundas na tradição europeia, tem vindo a ganhar um novo destaque no cenário global. Embora há muito apreciada por entusiastas e mestres cervejeiros, esta cerveja de perfil limpo e refrescante está a conquistar um público cada vez mais amplo. O seu retorno ao centro das atenções não é apenas uma questão de nostalgia, mas sim um reconhecimento da sua complexidade subtil e da habilidade exigida para a produzir. Hoje, tanto consumidores casuais como críticos especializados estão a redescobrir as nuances que fazem da pilsner uma escolha intemporal, enquanto cervejeiros de todo o mundo competem para criar a melhor versão desta cerveja.

A pilsner é uma subcategoria das lagers, caracterizada pela sua cor dourada, sabor leve e final seco. Originária da cidade de Plzen, na República Checa, esta cerveja foi desenvolvida no século XIX e rapidamente se tornou um sucesso global. O que diferencia uma pilsner de outras lagers é o seu perfil de sabor limpo, geralmente com um amargor mais pronunciado, graças ao uso generoso de lúpulos nobres como Saaz, Hallertau ou Tettnang.

Apesar de sua simplicidade aparente, produzir uma pilsner de alta qualidade exige grande habilidade. Qualquer falha no processo de produção é facilmente perceptível, já que não há sabores fortes para mascarar imperfeições. Isto faz com que a pilsner seja uma espécie de "pedra de toque" para os cervejeiros, um verdadeiro teste de competência.

Nos Estados Unidos, a popularidade das pilsners tem crescido tanto entre os consumidores quanto entre os cervejeiros. Este aumento de interesse pode ser atribuído a vários fatores, incluindo uma saturação do mercado com IPAs (India Pale Ales) super amargas e uma procura por cervejas mais acessíveis e refrescantes. Este renascimento das pilsners também pode ser observado em competições de cerveja, onde um número crescente de cervejeiros inscreve as suas criações nesta categoria. A North American Brewers Association International Beer and Cider Awards de 2024, realizada em Idaho Falls, Idaho, foi um exemplo claro disso. As pilsners competiram em quatro categorias distintas: Bohemian-style, German-style, Italian-style e West Coast-style, com cervejeiras de todo o mundo a submeterem as suas melhores versões.

Na competição deste ano, cervejarias da costa oeste dos EUA destacaram-se em todas as categorias, levando para casa medalhas de ouro, como conta a Forbes. Aqui estão as vencedoras que foram consideradas as melhores pilsners do mundo em 2024: na categoria de German-style Pilsner, foi a "Pils" da Von Ebert Brewing, Portland, Oregon, que conquistou o ouro com as suas notas de flores frescas, pimenta branca e bolachas ligeiramente tostadas. Esta cerveja já havia ganho medalhas de ouro na World Beer Cup de 2023 e prata no Great American Beer Festival de 2022. No que toca ao Bohemian-style Pilsner, foi a "Silver City Pils" da Silver City Brewery, Bremerton, Washington, que impressionou com o seu aroma granulado, toques de bolachas de água e um ligeiro acabamento de mel. Já no Italian-style Pilsner, foi uma outra vitória para a Von Ebert Brewing com a "Pierre Pilsner", uma cerveja com um perfil de sabor que inclui notas de morango maduro, malte crocante e um toque cítrico. Por fim, na categoria de West Coast Pilsner, a "Couch Potato" da Berryessa Brewing Co, Winters, Califórnia, destacou-se com a sua complexidade única. Feita com malte Feldblume da Admiral Maltings, batata e lúpulos Idaho 7, esta cerveja não filtrada e naturalmente carbonatada ofereceu um perfil de sabor seco, equilibrado e com notas resinosas.