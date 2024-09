Rebel Port Club celebra setembro com arte, cultura e inovação

Com o verão a chegar ao fim, o Rebel Port Club, da Symington Family Estates, mantém-se como uma location de destaque no Porto, oferecendo uma agenda repleta de eventos que combinam arte, música e tradição. Este setembro, o clube convida a uma verdadeira imersão cultural, transformando-se num palco de criatividade e celebração.



No próximo sábado, 7 de setembro, o Rebel Port Club recebe o evento "Back to School", um dia dedicado à arte contemporânea, que celebra a criatividade e a inovação artística. Entre as 16h e as 19h, a LOT, antiga capela e atual lar do Rebel Port Club, vai metamorfosear-se numa galeria de arte efémera, em parceria com a galeria PLATO de Évora. Esta iniciativa disponibiliza ao público uma oportunidade única de interação com obras de três artistas contemporâneos de destaque: Dear Anushka, Pedro Não Bonito, e o coletivo Pedra no Rim. As suas criações estarão em exposição, disponíveis para visita e aquisição.



concerto de Soul e R&B, protagonizado por Izaura, uma artista cuja presença nas ruas do Porto já se tornou um hábito. Este será um momento para desfrutar de boa música enquanto se aprecia a arte em exibição.



Na noite de 14 de setembro, o Rebel Port Club volta a surpreender com a quarta edição do Drag Bingo, uma iniciativa que desafia as convenções e traz uma nova forma de apreciar o vinho do Porto. Este evento é um convite à diversidade e à celebração, onde a Drag Queen Christel Mett e a DJ Hélia Xavier animarão a noite com música e um bingo irreverente, que garante prémios exclusivos, como vinho do Porto e visitas às famosas Caves Cockburn’s.



Para fechar o mês em grande estilo, o fim de semana de 28 e 29 de setembro marcará o lançamento da nova coleção FTC 86 da Sanjo, uma marca portuguesa de calçado que celebra a autenticidade e a herança desportiva. O evento, com entrada livre, contará com a presença de um DJ para criar o ambiente certo para o público descobrir e adquirir as novas peças desta marca.



Por trás deste espaço eclético e inovador está a Symington Family Estates, uma das principais famílias de produtores de vinho do Porto, com raízes que se estendem por cinco gerações. Com um compromisso profundo com a região do Douro e uma dedicação à sustentabilidade, a Symington continua a liderar a produção de Portos premium, ao mesmo tempo que promove iniciativas que unem tradição e modernidade.