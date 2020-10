Revista internacional premeia hotel no Douro

Nesta entrega de prémios da revista Condé Nast Traveler encontram-se seis resorts da cadeia Six Senses no Top 20, e o Six Senses Douro Valley está classificado como segundo melhor resort do mundo, na categoria de "Destination Spa Resort".

Este resort situado no Douro foi destacado pela experiência de Spa única que oferece aos seus hóspedes. Nick Yarnell, diretor geral do Six Senses Douro Valley afirma que o bem-estar e saúde dos hóspedes é o foco da equipa, para que estes vão para casa mais rejuvenescidos e numa condição física e mental melhor do que quando chegaram.

Pequeno almoço com vista para o Douro Foto: Six Senses Douro Valley







A zona de spa do Six Senses Douro Valley conta com 11 salas de tratamento, uma piscina interior aquecida, uma piscina exterior, um deck para praticar ioga e um centro de fitness com vários equipamentos e acompanhamento profissional. O spa oferece mais de 50 tratamentos e programas de vários dias que incluem exames de bem-estar, que avalia por exemplo o sono.

Sala de tratamento de spa Foto: Six Senses Douro Valley







O Six Senses Douro Valley é uma casa senhorial do século XIX, renovada e aproveitada para se usufruir das vistas para as vinhas e para o rio Douro, que emanam a tranquilidade.

Para além do completo serviço de spa, o resort oferece uma gastronomia rica e saudável bem como uma seleção de vinhos de qualidade. A área envolvente do resort tem jardins e trilhos para passear pelo Douro.

Piscina exterior do resort Foto: Six Senses Douro Valley







Os resorts premiados pela Condé Nast Traveler, para além do Six Senses Douro Valley foram o Six Senses Zighy Bay, Omã, no Médio Oriente; Six Senses Uluwatu, em Bali; Six Senses Yao Noi, na Tailândia; Six Senses Bhutan, no Sul da Ásia; e o Six Senses Zil Pasyon, na ilha Seychelles.