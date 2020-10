Jantar de olhos vendados em Lisboa (sim, vai acontecer)

Esta promete ser a aventura perfeita para amantes da gastronomia e de experiências misteriosas e destemidas: não saber o que está no prato. No mês de novembro, todos os domingos, vai ser possível jantar de olhos vendados num restaurante em Lisboa graças à iniciativa "Dining in the Dark". Uma experiência sensorial única que leva a ideia de jantar fora a um novo nível.

A primeira experiência dura duas horas e arranca no restaurante Espada, no Cais Sodré. Há possibilidade de escolher previamente uma das três opções do menu, a refeição verde (vegetariana), azul (peixe) ou vermelha (carne), e todos os menus incluem entrada, prato principal e sobremesa.

O bilhete, que custa €28 por pessoa, inclui uma venda para os olhos e um menu de jantar surpresa. A compra da experiência é possível na plataforma da produtora Fever, onde pode optar por uma de duas sessões: às 19h30 ou às 21h45, já a partir de 25 de outubro. As entradas são reservadas a maiores de 18 anos.