Onde gastar (muito) dinheiro

Os melhores perfumes

, na West Village (Nova Iorque), é, por si só, uma experiência única. Remetendo ao boudoir de uma cortesã francesa do século XIX, velas perfumadas aromatizam a loja, dando a inspiração para começar a explorar as mais de 50 marcas e linhas de nicho existentes.

Em Portugal

da Avenida da Liberdade esconde um segredo perfumado. Vários, aliás. No seu espaço de perfumaria exclusiva, encontram-se os singulares perfumes da casa Creed, fundada em Londres, em 1760. Nomeada pela rainha Vitória como fornecedora oficial da Casa Real, a Creed conquistou rapidamente as cortes europeias e continua a criar perfumes originais e produzidos artesanalmente.

Reinaugurado recentemente e redesenhado pelo mestre do luxo francês Pierre-Yves Rochon, o Le Spa do icónico Hotel George V em Paris é de paragem obrigatória depois de um dia de trabalho intenso. A decoração é serena, a iluminação foi estrategicamente desenhada para parecer luz natural e a piscina é digna de realeza. Dos tratamentos destacam-se o Kobido, o facelift japonês tradicional cuja técnica única só pode ser aplicada por facialists treinados pelo Dr. Shogo Mochizuki, no Japão.

É uma das mais renomadas clínicas do mundo e, com a assinatura da La Prairie, tem à partida um cunho de excelência. A Clinique La Prairie na Suíça proporciona tratamentos rejuvenescedores desde 1931, tão fáceis que eram aplicados até "enquanto jogávamos bridge", teria admitido um cliente. Hoje, o famoso tratamento celular antienvelhecimento Revitalisation, criado pelo professor Paul Nehans (fundador da clínica), custa cerca de 20 mil euros, além da estada, mas o valor não impede que chefes de estado, metade de Hollywood e realeza passem férias lá.

Considerado um dos melhores spas do mundo, o Rancho La Puerta , situado no vale do Monte Kuchumaa, no México, parece ter tudo o que os clientes procuram para uma semana de bem-estar. Tratamentos faciais e corporais, desde envolvimentos a massagens, são o complemento perfeito para todas as actividades ao ar livre, desde caminhadas a escaladas e a aulas de fitness.

É o único spa do mundo com tratamentos subaquáticos. Explicamos melhor: o Lime Spa do Per Aquum Huvafen Fushi , nas Maldivas, tem a primeira sala de tratamentos submersa, onde são realizados tratamentos como se estivesse num aquário, enquanto observa os peixes mais exóticos.

Situa-se em Bali, rodeado por uma vegetação tropical deslumbrante, o Como Shambala Estate . É um dos mais bem reputados resorts para retiros de saúde e de bem-estar, já que combina tratamentos orgânicos e holísticos com o melhor da medicina Ayurveda, num cenário idílico, localizado numa nascente com propriedades terapêuticas. Os programas são personalizados de acordo com os desejos e necessidades de cada cliente, do detox ao fitness.