Quais são os verdadeiros tesouros gastronómicos de Lisboa? Os vencedores dos Prémios Lisbon Insiders

A cidade de Lisboa celebra, agora na sua terceira edição. Os vencedores foram anunciados numa, um dos locais mais recentes da zona leste da cidade, repleto de cultura, comércio e arte, queA iniciativa é liderada por Stéphanie Pons, uma apaixonada pela gastronomia e hotelaria, que decidiu criar uma página de Instagram para partilhar os seus locais favoritos em Lisboa. O sucesso da página levou à sua profissionalização, culminando num site, guia impresso e na cerimónia de entrega de prémios anual.Este ano,, refletindo a vibrante cena gastronómica da cidade, cujo voto, decidido pelo público, recaiu no. É de destacar que além dos prémios, foi lançado, destacando os 65 nomeados em 13 categorias diferentes. O guia inclui ainda entrevistas exclusivas e artigos sobre figuras proeminentes da gastronomia, artesãos e produtores locais.Os vencedores foram escolhidos porem gastronomia e hoteleiros, que visitaram os espaços de forma independente durante um mês, avaliando-os com base em critérios rigorosos. Os premiados, foram agraciados com, numa noite que celebrou o melhor da gastronomia e hotelaria de Lisboa.Lista completa dos nomeados e vencedores ():