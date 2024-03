Não, os novos Bose Ultra Open Earbuds não nos desligam do mundo

Mais de 400 engenheiros dedicados à pesquisa e desenvolvimento na área do áudio colaboraram para criar uma verdadeira revolução no mundo dos auriculares com os Bose Ultra Open Earbuds. Concebidos para os amantes da música que desejam desfrutar de sua banda sonora favorita em qualquer lugar e em todas as situações, estes auriculares representam o culminar de anos de inovação e tecnologia de ponta.

Ao contrário de outros auriculares que podem tornar-se desconfortáveis após algumas horas de uso, os Bose Ultra Open Earbuds foram projetados para proporcionar conforto excepcional durante horas a fio. Com um design semelhante a um "ear cuff", eles garantem uma aderência segura e confortável, permitindo que possa permanecer conectado ao seu ambiente enquanto ouve a sua música favorita.

A carregar o vídeo ...

Uma novidade tecnológica? O áudio aberto. Com os Bose Ultra Open Earbuds, o conceito é que nunca mais vamos precisar de interromper a música para nos mantermos conscientes do que está a acontecer ao nosso redor. Segundo a marca, "aqui, conseguiu-se combinar a ligação com o ambiente e, ao mesmo tempo, proporcionar um som intenso e privado que só tu poderás ouvir. Com os Bose Ultra Open Earbuds pode esquecer as pausas e continuar a fazer o que quiser, quando quiser."



É de esclarecer que as pessoas à volta não vão ouvir nada. "Se aumentar o volume ao máximo num ambiente muito silencioso, as outras pessoas poderão ouvir que está a ser reproduzido algo nos seus auriculares, mas não conseguirão ouvir qualquer pormenor, a menos que se aproximem muito", acrescenta a marca.



Além disso, os auriculares oferecem uma série de recursos inovadores, incluindo controles simples e intuitivos que permitem pausar, avançar ou retroceder faixas, atender ou encerrar chamadas e ajustar o volume com facilidade. Com a tecnologia Bluetooth 5.3 a conectividade é estável e confiável num raio de até 9 metros.

Apresenta ainda a aplicação - Bose Music, que incluem a posisbilidade de mais personalização, permitindo ajustar o equalizador e controlar os níveis de graves, médios e agudos de acordo com as preferências individuais. Também é possível escolher entre diferentes modos de áudio, incluindo o modo imersivo fixo, em movimento ou desligado, para uma experiência sonora totalmente personalizada.

Os Bose Ultra Open Earbuds estão disponíveis em duas cores , preto e branco fumado, e vêm com um estojo rígido para armazenamento e recarregamento conveniente. Foto: @Bose

Os Bose Ultra Open Earbuds estão disponíveis em duas cores , preto e branco fumado, e vêm com um estojo rígido para armazenamento e recarregamento conveniente. Com até 7,5 horas de tempo de reprodução e um estojo de carregamento que oferece três cargas completas adicionais.

Com um preço de €379, os Bose Ultra Open Earbuds representam um investimento valioso para quem procura uma experiência auditiva excecional sem comprometer a consciência do ambiente ao redor. Com a tecnologia inovadora e design elegante, os auriculares redefinem o que é possível no mundo da áudio portátil. Disponíveis agora nas principais cadeias de distribuição.