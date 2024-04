Madrid Edition, o hotel mais instagramável de Madrid

Talvez já tenha visto algures a icónica escadaria do The Madrid Edition. A marca é famosa em todo o mundo pelo seu design algo teatral, e a capital espanhola não foge à regra, com a entrada a fazer-se por uma espécie de antecâmara forrada a madeira escura, tendo por peça central uma enorme escadaria elíptica e branca. O impacto é indiscutível, e será por aqui que somos conduzidos ao lobby - o "verdadeiro coração do hotel", nas palavras de Ian Schrager, onde, de facto, se sente uma energia vibrante -, repleto de gente jovem e bonita, na sua maioria madrileños. Os turistas, se os há, estão bem integrados.

Ian Schrager é o homem por trás do conceito dos Edition, que já chegaram a 20 destinos no mundo, e com várias inaugurações a caminho. Criador do lendário Studio 54, em Nova Iorque, onde os famosos deste mundo lutavam para entrar, Schrager tornou-se depois na personagem mais emblemática da hotelaria ao inventar o conceito de Boutique Hotel, um lugar cool e sofisticado, onde toda a gente queria ir. Fast forward a quase quatro décadas de novidades, e chegamos à parceria com a Marriott International, que permitiu expandir esse conceito, e inovar, agora que o mundo está cheio de hotéis-boutique. Os Edition são menos cool do que os hotéis originais (Morgans, Royalton, Mondrian…), mas mais hot, e se cada propriedade oferece uma experiência semelhante, será também única, porque adapta-se ao local. Não é por acaso que levam sempre o nome da cidade, antes do Edition. E se o lobby continua a ser uma peça central, também já deixou de ser um palco que vibra ao anoitecer, para passar a ter uma vida contínua, onde quase não há espaços exclusivos para hóspedes. Porque a ideia é mesmo promover esse encontro com a gente local. "Trazer a alma da cidade para dentro do hotel", afiança, o que, a avaliar pela movida que testemunhámos, foi plenamente conseguido em Madrid.

A qualquer hora da tarde ou da noite há pessoas sentadas nos enormes sofás em volta do bar, aproveitando para conversar, tomar uma bebida ou jogar uma partida de snooker. A mesa é, ela própria, uma obra de arte, "esculpida" a partir de um único bloco de mármore Bianco Neve, e com o pano em azul Yves Klein, em total contraste. Como em todos os Edition, trata-se de uma peça-chave do lobby, embora aqui dividindo atenções com uma enorme tapeçaria do século XVI, na parede frontal. John Pawson, o arquiteto responsável pelo projeto do Madrid Edition, e um velho colaborador de Ian Schrager, joga aqui muito com os conceitos de clássico e moderno, recordando-nos de que estamos na capital espanhola, onde a Real Fábrica de Tapices (muito perto do Museu do Prado), continua a produzir estas peças de forma artesanal.

A mesa é, ela própria, uma obra de arte, "esculpida" a partir de um único bloco de mármore Bianco Neve, e com o pano em azul Yves Klein, em total contraste. Foto: NIKOLAS KOENIG

Location, location…

É verdade que Schrager nunca acreditou muito no poder da localização: "If you build something special, people will come", é uma das suas frases preferidas, ainda assim o The Madrid Edition está a dois passos das Portas do Sol, e não é preciso andar mais para chegar à Plaza Mayor, ao mercado de San Miguel, com as suas tabernas típicas, à Gran Via e a muitos outros pontos de interesse de Madrid. Apesar de próximo da confusão, o hotel situa-se numa zona resguardada, no edifício de um antigo banco que antes tinha sido convento. Pouco ou nada resta desses tempos, é verdade, salvo um imponente pórtico localizado na lateral do edifício, que dá para a praça e mosteiro de las Descalzas. De estilo barroco e de rara beleza, o pórtico foi totalmente recuperado durante a reconstrução, e foi nesta peça emblemática que o britânico John Pawson e o francês François Champsaur se inspiraram para desenhar outras das peças mais marcantes do hotel.

The Madrid Edition está a dois passos das Portas do Sol, e não é preciso andar mais para chegar à Plaza Mayor, ao mercado de San Miguel, com as suas tabernas típicas, à Gran Via e a muitos outros pontos de interesse de Madrid. Foto: NIKOLAS KOENIG

200 quartos e uma cabeceira

O Edition tem 200 quartos, 23 dos quais suites, duas das quais penthouses, no último andar. Ambas super exclusivas, em duplex, oferecem muito espaço e vistas deslumbrantes sobre a cidade, incluindo um pequeno jardim com piscina privativa e muita privacidade. De notar, no entanto, que apesar das dimensões generosas e das vistas, a decoração é exatamente igual à dos outros quartos, prova da enorme qualidade ao longo da gama, incluindo as, mesmo nas opções "standard". O ambiente é sereno, reinam os tons mais claros e neutros, um pouco a fazer lembrar o Delano em Miami (outro dos hotéis mais bem-sucedidos de Schrager) e existem opções com quartos para até quatro pessoas, e outros comunicantes, a pensar nas famílias ou grupos de amigos. Em todos, rigorosamente em todos, o elemento comum é a escultural cabeceira de cama, moldada em gesso, e inspirada no pórtico do arquiteto barroco Pedro de Ribera.

América Latina à mesa

O Edition oferece dois restaurantes e ambos com ligações ao outro lado do Atlântico. O primeiro, Jerónimo, é um mexicano do chef Enrique Olvera, que lidera o Pujol, na Cidade do México, um Top Ten nos 50 Best, assim como o Cosme e o Damian, em Nova Iorque e Los Angeles. Está localizado no piso térreo e é acessível pelo lobby e pelo pórtico barroco, mas atravessando sempre um corredor iluminado de cor-de-rosa que já é, certamente, o corredor mais instagramado de Madrid.

O chef mexicano escolheu focar-se nos sabores mais tradicionais e genuínos da sua terra – o melhor guacamole que já provámos e muitos moles (molho) verdes, pretos e vermelhos, deliciosos para acompanhar peixe e carne −, aqui recorrendo quase sempre a produtos espanhóis. E não vale pensar em vinho, porque o destaque vai para a carta de margaritas e outros cocktails à base de tequila e agaves, que vão combinar na perfeição com a ementa. E contribuir para uma sensação de alegria muito saudável.

Será no Jerónimo, também, que é servido o pequeno-almoço, por isso temos a hipótese de adicionar mais propostas mexicanas − huevos rancheiros, chilaquiles ou enchiladas − aos menus da manhã. Aventure-se, porque, lá diz o ditado, em Madrid, sê mexicano.

O Jerónimo, é um mexicano do chef Enrique Olvera, que lidera o Pujol, na Cidade do México. Foto: NIKOLAS KOENIG

Já o Oroya encontra-se no último andar e leva-nos numa viagem ao Peru, com a particularidade de ser liderado por Diego Muñoz, que abriu a Cantina Peruana em Lisboa, com José Avillez. O ambiente é verde e colorido, com uma estufa que pende do teto, e a ideia aqui será enaltecer a gastronomia peruana, mas também as suas influências, especialmente espanhola, africana e japonesa. A sala de jantar é ocupada por uma grande mesa de carvalho, mas o Oroya oferece ainda uma esplanada e bar no terraço, aquecidos por uma lareira nos meses mais frios, mas que vão evidentemente ganhar outro protagonismo com a chegada do calor. Até porque, no rooftop ainda fomos encontrar uma…

…Piscina Infinita

A partir de maio, ou logo em abril, dependendo do clima, o Edition abre a maior piscina infinita num rooftop de Madrid. Não a medimos, mas podemos garantir que é grande e já nos imaginamos, ao final da tarde, deitados numa das camas colocadas dentro de água, a ver a cidade e o pôr do sol ao fundo. Ou então numa das cabanas dispostas à volta da piscina, acompanhados por uns snacks e uns Pisco Sour do Oroya.

O Edition abre a maior piscina infinita num rooftop de Madrid. Foto: NIKOLAS KOENIG

Por falar em beber, é melhor regressar ao lobby para descobrir o Punch Room, outra imagem de marca dos Edition, que oferece sempre um speakeasy, um bar meio secreto ou, pelo menos, mais escondido e intimista. Uma espécie de reencarnação contemporânea dos clubes clandestinos do tempo da Lei Seca, nos EUA. O destaque vai evidentemente para uma mixologia de vanguarda, baseada em ponches servidos em taças de prata, para os melhores destilados do mundo, e para os cocktails. Prove um socialista, mesmo que vote na IL, ou um Carribean Negroni, a versão tropical (e especiada) do célebre cocktail italiano. Se preferir, nem precisa percorrer a carta, porque explicando o seu gosto ao barman, o mais certo é ter uma boa surpresa.

O Punch Room, outra imagem de marca dos Edition, que oferece sempre um speakeasy, um bar meio secreto ou, pelo menos, mais escondido e intimista. Foto: NIKOLAS KOENIG

Em conclusão

Até há meia dúzia de anos, ir a Madrid tinha pouco a ver com o hotel onde se ficava e mais com a movida da cidade. Hoje, com a chegada de uma vaga de marcas de topo, Madrid está na primeira liga das cidades hoteleiras da Europa, e escolher um hotel tornou-se num bom motivo para visitar a cidade. Único problema: não é fácil escolher. Mas de entre as muitas novidades – dos luxuosos Santo Mauro, Mandarin Oriental Ritz e Rosewood Villa Magna aos mais joviais Totem e Thompson –, o Madrid Edition é provavelmente o mais singular, não sendo difícil perceber porque se diz que veio revolucionar o panorama hoteleiro da cidade.

A marca já tinha feito um primeiro teste em Espanha, em Barcelona, mas esta é uma versão maior e mais arrojada, com uma energia ainda mais diferente da de um hotel "normal". Um lugar para "socializing", que liga hóspedes a locais e perfeitamente integrado na vida da cidade. Depois temos o serviço, descontraído, mas eficiente, competente e agradável, como já dificilmente se encontra − mesmo nesta categoria de preços.

Por fim, uma palavra para a loja do hotel, com uma seleção cuidada de artesanato, moda e design locais. Malababa, Javier S. Medina ou Tomas Alía são bons exemplos. Mas nós não resistimos a uma das velas Le Labo, com a fragrância de assinatura do Edition. Com notas florais, madeira de cedro e chá negro, é uma recordação que fica em casa até à próxima visita. Quem sabe, se em Portugal.