Valverde Lisboa Hotel acolhe debate sobre liderança feminina na hotelaria em Portugal

A 13 de março, às 17h, o Valverde Lisboa Hotel será o palco de uma importante discussão promovida pela Relais & Châteaux em Portugal, intitulada "Liderança Feminina na Hotelaria: Um Setor em Mudança?". O evento abordará temas como liderança e progressão na carreira no setor hoteleiro, desafios da igualdade de género e o papel da mulher na promoção da sustentabilidade.

Com a participação de três oradoras exemplares de liderança no universo da associação em Portugal - Adélia Carvalho, COO do grupo Valverde Living, Elisabete Fernandes, Diretora de Vinhos do The Yeatman, e Marta Passarinho, Maîtresse de Maison do L’AND Vineyards - e moderação de Paula Cosme Pinto, ativista pela igualdade de género, o evento promete ser uma conversa descontraída e esclarecedora.

A Relais & Châteaux tem incentivado uma transformação mais inclusiva entre os seus membros, procurando promover uma maior igualdade de género dentro do setor. Em Portugal, seis dos 12 membros da associação são atualmente liderados por mulheres, e metade das propriedades contam com uma Chefe de Receção do sexo feminino.

A Relais & Châteaux reconhece a importância da liderança feminina e da igualdade de género na hotelaria e destaca Portugal como exemplo de boas práticas nesse sentido. A conversa é aberta a todos e promete ser uma oportunidade enriquecedora de reflexão e aprendizagem.