Turismo de Portugal quer tornar o País num dos mais sustentáveis, competitivos e seguros do Mundo

Tornar Portugal num dos destinos turísticos mais sustentáveis, competitivos e seguros do Mundo é um compromisso do Turismo de Portugal ao abrigo da campanha #Tempo de Ser / #Time To Be, alinhada com a Estratégia Turismo 2027 e com o Plano Turismo + Sustentável 20-23.



Esta campanha do Turismo de Portugal - que visa focar-se nos mercados que demonstram abertura para as viagens turísticas (e que apresentam boas oportunidades para se atingirem os objetivos de crescimento do turismo) - está inserida no plano 'Reativar o Turismo. Construir o Futuro', que a financia em 10 milhões de euros anuais. Entre os países target estão os europeus Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Países Baixos, abrangendo mais tarde os intercontinentais, EUA, Canadá, entre outros.



surf, enoturismo e gastronomia, sol e mar, Natureza, as cidades, as aldeias e o património.



A campanha pretende ainda estimular a procura em todo o território nacional, promovendo o negócio turístico no interior do País, que apresenta no atual contexto uma enorme atratividade, para além do foco nas cidades e no litoral. "Portugal é hoje uma marca líder, capaz de atrair atenção e de a converter em experimentação e estima, que tem a capacidade de gerar um nível superior de consideração e de valor" lê-se, ainda, no comunicado.