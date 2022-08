Anthénea, a suíte de luxo que flutua no oceano

Mais do que uma tendência, o turismo sustentável é o reflexo de um Mundo cada vez mais empenhado em lutar contra as alterações climáticas. A Anthénea apresenta-se, assim, como uma nova forma de turismo, mais consciente dos desafios ambientais de hoje. Jean-Michel Ducancelle, arquiteto naval e mente por trás da ideia inovadora, retirou inspiração da cápsula flutuante do filme 007 - Agente Irresistível (1977) para idealizar a Anthénea, que criou em conjunto com o empresário Jacques-Antoine Cesbron.

Como uma flor de lótus, a unidade flutua no mar com um sistema de ancoragem que não danifica o ecossistema subaquático, não se tratasse esta de uma cápsula concebida para durar uma vida inteira em harmonia com a Natureza, em qualquer parte do mundo. Cada modelo - existem cinco – é 100% feito a partir de materiais reciclados e pensado para resistir a cataclismos e à subida do nível do oceano. Razão pela qual conta com um design esférico, baseado no princípio da "tensão superficial" observado na Natureza.

Centrada numa experiência sustentável como nenhuma outra, está equipada com diversos painéis solares no telhado, dois módulos de propulsão elétrica, um motor elétrico silencioso e estações de água, consumindo a energia solar que produz e libertando apenas água limpa.

No interior moderno e minimalista encontra-se uma suíte digna de um hotel, com cama XL e ampla banheira, kitchenette, observatório subaquático e uma zona de descanso no andar de cima que acomoda até 12 pessoas, ideal para banhos de sol, conversas com os amigos ou apenas para apreciar a vista panorâmica de 360 graus.

A iluminação e eletrónica de cada unidade, que pode contar com uma, duas ou três cabines, é controlada remotamente através do smartphone. O preço de compra varia entre os 365 mil e os 730 mil dólares.