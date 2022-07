Há uma ciência para desfrutar em pleno das férias?

Conseguir desligar verdadeiramente do trabalho pode ser complicado. Pode parecer que a pressão, a ansiedade e o cansaço o perseguem durante as férias, mas felizmente existem truques para que isto não aconteça. Para atingir o máximo nível de tranquilidade é preciso analisar o que realmente é necessário para que as férias proporcionem os dias de descanso indespensáveis.

Filme 'Miúdos e Graúdos' (2010) Foto: IMDB

Em entrevista à GQ Espanha, os especialistas em Psicologia Belle Liang e Tim Klein partilham três truques com base em estudos científicos que melhoram significativamente a qualidade dos dias de férias.

De acordo com os psicólogos, nem todos conseguimos recarregar as energias da mesma forma. O primeiro passo é então saber que cada emprego requer um tipo de repouso diferente. Para um trabalho mais calmo e até monótono é recomendado marcar férias que contenham novas experiências e aventuras, enquanto que um trabalho exigente e caótico pede alguns dias de relaxamento.

Filme 'Era Uma Vez em... Hollywood' (2019) Foto: IMDB

Para umas férias perfeitas é então preciso descobrir o que gosta de fazer. Seja passar o dia no spa, na piscina, ou a fazer uma caminhada, esta é a chave para se divertir e aproveitar ao máximo. Por fim, saber aproveitar os dias de férias a que tem direito. Não descansar o suficiente pode ser prejudicial para a saúde, e desligar tudo o que é relacionado com o trabalho é essencial.