Um dia de enoturismo (e não só) no Alentejo

Depois de dois anos de pandemia, a Casa Relvas, produtora de vinho, volta a abrir as portas da sua Herdade de São Miguel com um dia pensado para os amantes de vinho e enchidos e os apaixonados pela natureza alentejana. A 28 de maio, o grande evento, em Redondo, arranca às duas da tarde e prolonga-se até ao pôr do sol.

Diversão, pestiscos e boa música

A apenas uma hora de Lisboa, a família inteira, mais novos incluídos, poderão desfrutar de um vasto leque de atividades, como passear pelas vinhas, ver os artesãos a trabalhar, petiscar sabores típicos da região e até fazer algumas compras nas banquinhas com vinho, azeite, queijo, charcutaria e artesanato.

Dia de festa na Herdade de São Miguel Foto: Aidan Klessic

Dia de festa na Herdade de São Miguel Foto: Aidan Klessic

Não se esqueça de provar também os vinhos da Herdade de São Miguel – há limonada para os menores de idade – e os petiscos deliciosos do Alentejo. De churrasco, a enchidos do Fumeiro da Vila, passando ainda pelo presunto da Absoluto e pelos doces regionais. E para ter a certeza que todos se divertem, os mais novos poderão jogar jogos tradicionais, tal como a tosquia das ovelhas e a roda de oleiro do Xico Tarefa. Os interessados em artesanato têm obrigatoriamente de dar um salto às Ruas Floridas para apreciar os trabalhos com flores de papel, uma tradição que tem sobrevivido ao passar dos tempos, e ver as Cadeiras do Alentejo de José Manuel Vicente.

Dia de festa na Herdade de São Miguel Foto: Aidan Klessic

Ao longo da tarde, poderá descansar no campo e assistir a vários momentos musicais – os Trovadores de Redondo irão trazer o Cante Alentejano, enquanto a banda Seven Dixie irá encantar com jazz de improviso. Ao pôr-do-sol será a vez de Luís Trigacheiro juntar todos os visitantes à volta do palco.

Dia de festa na Herdade de São Miguel Foto: Aidan Klessic

Provas de vinho

Um Dia em São Miguel irá contar com quatro momentos dedicados a provas de vinho. Nuno Franco, diretor de produção da Casa Relvas irá apresentar Monocastas da Casa Relvas; segue-se Alexandre Relvas com 19 Anos de Herdade de São Miguel; e João Barroso, coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, com Sustentabilidade no Alentejo. Por fim, o enólogo António Braga irá apresentar os Grandes Brancos de Portugal. As provas de vinho têm uma lotação de 60 pessoas por prova, e aconselha-se a inscrição prévia, através do email loja@casarelvas.pt.

Vinhos Herdade de São miguel Foto: Aidan Klessic

Onde? São Miguel de Machede, Évora. Quando? No dia 28 de maio, a partir das 14h. Bilhetes: €15 para adultos (incluindo €5 euros de consumo), que poderão ser comprados diretamente no local ou previamente aqui.