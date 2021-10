Quem é Joshua Cavallo, o primeiro jogador de futebol do milénio no ativo a assumir-se gay

epois de passar por clubes como Manchester City ou West Ham, além de outros de menor expressão no campeonato inglês, Justin Fashanu assumiu publicamente a sua homossexualidade numa entrevista ao jornal The Sun, em 1990, apesar de se saber desde os anos 70 a sua orientação sexual. Foi oficialmente o primeiro jogador de futebol a fazê-lo, perdendo oportunidades de carreira por isso. Avançando para este milénio, em 2015, o jogador de rugby Keegan Hirst também assumiu a sua homossexualidade e recebeu uma onda de apoio. Não esquecendo as imagens dramáticas e emotivas de Gareth Thomas, também do rugby, durante o Iron Man, abraçando o marido, e pouco mais de 24 horas depois de se ter assumido a luta contra o HIV. O jogador assumiu a homossexualidade em 2009, dizendo: "Pensei que podia suprimi-lo, mantê-lo fechado num canto escuro de mim mesmo, mas não consegui. Era quem eu era e não podia continuar a ignorá-lo". Em 2019, Andy Brennan tornou-se o primeiro ex-jogador da Liga Australiana a assumir que era gay. Também o antigo médio do Aston Villa, o alemão Thomas Hitzlsperger, revelou que era homossexual, mas só depois de se reformar, em 2014.

Melbourne Victory FC Youth

e

Melbourne City FC Youth, bem como a Western United

. Nasceu em Bentleigh East, Victoria, nos arredores de Melbourne.

O jogador do clube australiano, tornou-se no primeiro futebolista profissional masculino de topo a assumir a suaAos 21 anos, o jogador, que todos apelidam de Josh, escreveu nas redes sociais que estava "pronto para falar sobre algo pessoal de que me sinto finalmente confortável para falar". De seguida, afirmou: Sou um futebolista e sou gay. Tudo o que quero fazer é jogar futebol e ser tratado com igualdade".Em 1990, dNum vídeo emotivo e visivelmente difícil de concretizar, Josh Cavallo assumiu sentir-se cansado de tentar atuar no seu melhor "e de viver esta vida dupla" referindo-se ao facto de esconder a sua orientação sexual dos adeptos. "Tem sido uma viagem para chegar a este ponto da minha vida, mas não podia estar mais feliz com a minha decisão de me assumir", disse. "Há seis anos que 'luto' com a minha sexualidade, e fico contente por poder pôr fim a isso". O jogador revelou ainda que chegou a um ponto em que a sua saúde mental estava a ser afetada, levando-o para "lugares escuros", e que "no final do dia, eu só queria ser feliz. Isto é maior do que o futebol, é a minha vida. Eu ia para casa e não estava feliz", afirmou, ao programa Newshour da BBC.Antes de chegar à equipa onde joga hoje, em fevereiro de 2021, passou pelas também australianasA conta oficial da Adelaide United partilhou o apoio ao jogador, ao publicar um vídeo só com a legenda: "a verdade de Josh".