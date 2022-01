Wordle, como este jogo de palavras se tornou viral em poucos dias

WhatsApp

First ever game. Eat me.



Wordle 187 3/6 — Barry Collins (@bazzacollins) December 23, 2021

Toda a gente conhece pelo menos um jogo de palavras, que nem que seja o de palavras-cruzadas ou o Scrabble. E, por norma, sabemos que estes jogos podem não ser só divertidos como viciantes. Foi o que aconteceu quando um engenheiro de software criou um jogo apenas para a sua mulher (que adorava jogos de palavras), partilhando-o mais tarde em grupos dede família, e percebeu que fazia sucesso.Josh Wardle, que é engenheiro de software da Reddit (responsável por várias inovações que já tinham chamado a atenção dos gigantes da tecnologia) fez um trocadilho com o seu apelido e chamou ao jogo Wordle, lançando-o ao mundo em outubro. De acordo com o The New York Times , a 1 de novembro do ano passado jogavam apenas 90 pessoas, e perto do Natal já jogavam mais de 300 mil pessoas. Mas como funciona? O Wordle convida os jogadores a adivinhar uma palavra de cinco letras de forma semelhante à do jogo Mastermind. Depois de escolher uma palavra de cinco letras, o jogo diz-lhe se alguma das suas letras coincide com a palavra secreta e se estão no lugar correto. Tem seis tentativas para acertar na palavra."Não se obtém nenhuma pista sobre qual é a palavra, ao começar. Basta introduzir uma palavra com cinco letras e esperar pelo melhor. Uma vez introduzida essa primeira palavra, quaisquer letras na posição correta na palavra são marcadas a verde, e quaisquer letras que estejam na palavra, mas não na posição correta, estão numa tonalidade mais clara de verde. As letras cinzentas não estão de todo na palavra" explica a Forbes, num artigo sobre o Wordle . Todos os dias há um novo desafio no site do jogo, que pode ser jogado aqui "Penso que as pessoas apreciam um jogo online que é apenas divertido", disse o engenheiro ao jornal americano, numa entrevista na segunda-feira. "Não está a tentar fazer nada de sombrio com os seus dados ou com os seus olhos. É apenas um jogo que é divertido". Sabe-se que o Wordle foi construído sem uma equipa de engenheiros, Josh apenas contou com ajuda de um parceiro, Palak Shah, durante a pandemia. O engenheiro já havia criado um protótipo semelhante em 2013, mas os seus amigos não ficaram impressionados e ele acabou com a ideia.