Neemias Queta, o primeiro português a entrar na NBA, e tudo o que sabemos sobre ele

Tem 22 anos e é a escolha dos Sacramento Kings, tornando-se o primeiro português a entrar na liga norte-americana de basquetebol NBA.

Portugal recebeu a notícia esta madrugada quando Mark Tatum, comissário-adjunto da NBA, anunciou que Neemias era o escolhido para a posição 39 do draft pelos Sacramento Kings, tornando-se assim o primeiro português a chegar à maior liga de basquetebol do mundo. "Mal posso esperar por ir para Sacramento. Vamos, Kings", escreveu o jogador no Twitter.

Nascido e criado no Barreiro, Neemias Queta Barbosa, ou "Quetão" para os amigos, formou-se no clube Barreirense, passando ainda pelo Benfica antes de entrar na Universidade de Utah, em 2018.

Neemias Queta, jogador de basquetebol Foto: @neemy23

Embora as primeiras duas épocas lhe tenham sido desafiantes, a época de 2020/21 foi considerada a melhor até hoje. Terminou a temporada com um recorde de 3,3 desarmes de lançamento, o que fez com que fosse um dos quatros finalistas eleitos ao prémio Naismith, de melhor defensor de basquetebol universitário do ano. Numa entrevista de 2019 ao Diário de Notícias, o gigante de 2,13 metros confessou que "um desarme é das melhores coisas que se pode fazer" e o que o seu sonho era jogar na NBA e chegar ao tão desejado hall of fame.

Durante os três anos de faculdade, o poste teve médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo. Contudo, houve quem não acreditasse no seu potencial. "Quando dizia que queria chegar à NBA, houve pessoas que se riram na minha cara, houve pessoas que disseram que não era possível", disse recentemente.

Neemias "Quetão" Barbosa faz oficialmente parte da próxima época da liga, que arranca a 19 de outubro.