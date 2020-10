“O vinho é que manda”: Sogrape adia o lançamento do Barca Velha 2011

A Sogrape acaba de anunciar a decisão de adiar o lançamento do Barca Velha, colheita de 2011, cuja apresentação oficial tinha decorrido muito recentemente e da qual lhe demos conta aqui.

Em comunicado, a empresa, a maior do sector em Portugal, avançou com a "dificuldade em extrair as rolhas originais das garrafas" como justificação. Razão pela qual "decidiu rearrolhar toda a produção de 75cl de Barca-Velha 2011, procurando com isso preservar a longevidade do vinho e proteger a sua notoriedade e qualidade irrepreensível"

O processo obriga também a adiar a entrada do vinho no mercado por vários meses, certamente para o próximo ano, por forma a avaliar agora a sua evolução e "poder assegurar uma decisão confiante e definitiva relativamente a esta Colheita".

A MUST tínhamos dado nota máxima ao vinho, e a equipa de enologia considera fundamental garantir essa mesma qualidade. Como refere no mesmo comunicado o enólogo, Luís Sottomayor: "o Vinho é que manda". E parece que nem o Barca Velha quer nada com 2020! Ano mais ruim!