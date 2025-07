Lisboa acaba de ganhar um novo ponto de paragem obrigatória para os amantes de streetwear. A New Era, marca conhecida de vestuário e acessórios urbanos, abriu a primeira flagship store de rua em Portugal, precisamente na histórica e movimentada Rua do Carmo, na Baixa. Com esta abertura, a marca norte-americana inaugura um novo espaço físico, como também um novo capítulo da estratégia de presença e envolvimento com a comunidade local.

A flagship, com mais de 75m² dedicados à marca, representa uma aposta clara na expansão da New Era na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África). Depois de um percurso consolidado no retalho internacional, a escolha de Lisboa e, mais especificamente, da Baixa lisboeta, sublinha o crescente interesse pela capital portuguesa como destino estratégico de marcas globais que procuram unir tradição urbana e inovação cultural.

A primeira loja âncora de rua em Portugal, Foto: DR

Dentro da nova loja, o ambiente espelha a nova abordagem criativa da New Era: estruturas metálicas em prata clara, expositores bem iluminados e uma disposição pensada para uma navegação intuitiva. Para além da vasta oferta de bonés - o produto que tornou a marca mundialmente reconhecida - o espaço inclui peças de vestuário e acessórios licenciados das principais ligas americanas, como a MLB, NBA e NFL.

Mas o verdadeiro destaque vai para a estação de personalização, um elemento que transforma a experiência de compra em algo mais pessoal e criativo. Aqui, os clientes podem customizar os bonés ou peças com emblemas térmicos ou bordados personalizados, tornando cada artigo verdadeiramente único. Esta aposta na individualização reflete a identidade contemporânea da marca, na qual o estilo pessoal é parte integrante da cultura urbana que representa.

A loja da Rua do Carmo será certamente uma paragem obrigatória para locais e turistas, mas é também um símbolo do cruzamento entre tradição e contemporaneidade - o mesmo cruzamento onde a New Era posiciona a sua identidade. Para Lisboa, representa mais uma prova de que a cidade continua a atrair projetos globais com alma local.