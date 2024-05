Musa celebra os oito anos com programação especial

Musa celebra o seu oitavo aniversário com um programa diversificado que reflete os seus valores fundamentais, em linha com a combinação de música, arte, gastronomia e, claro, muita cerveja. As festividades incluem eventos dentro e fora das suas instalações, unindo amigos, artistas e parceiros de longa data.A programação especialna Musa da Bica, com um grande fim de semana de música e gastronomia. O DJ Batida, conhecido como Pedro Coquenão, animará a pista de dança, enquanto o chef Pedro Abril cuidará da comida. No dia seguinte,, a festa expande-se para Marvila e Virtudes no Porto, com um alinhamento impressionante que inclui concertos de Vaiapraia e Conferência Inferno, e DJ sets de Amaura & M3dusa, SURMA e Nigga Fox. O destaque de domingo,na Musa da Praia, será uma roda de samba do coletivo feminino GIRA.Além das celebrações nas suas próprias instalações, a marca, proporcionando eventos especiais e pop-ups gastronómicos em locais como Crack Kids, Catraio, Duque, Ground Burger, Nola Kitchen, Tasca Baldracca e Terraplana. Estes eventos incluem desdepreparados com cerveja, atéque prometem animar os dias de festa.Ainda mais, para marcar a ocasião, a Musa lançará uma, uma American Wheat disponível em packs com oito garrafas, cada uma com um rótulo diferente desenhado pela ilustradora Madalena Matoso. O pack inclui também uma t-shirt e stickers exclusivos, disponíveis na loja online da Musa.